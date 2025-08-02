台語認證8月3日考試 嘉縣台南高雄3縣市延期
教育部今天晚間宣布，台灣台語語言能力認證考試8月3日的B卷考試，因行政院人事行政總處公布台南市、高雄市、嘉義縣停止上班上課，考試也將延期，時間另行通知，其餘考區照常。
今年度的台語認證考試共有1萬6548人報名，今、明2天在全國18個考區、74所試區學校登場，今天是A卷電腦化測驗，明天考的則是B卷，採一般筆紙測驗。
受到豪大雨影響，台南市考區原訂今天的A卷考試已延期。教育部晚間再宣布，因應行政院人事行政總處公布台南市、高雄市、嘉義縣3日停止上班上課，為保障考生及相關試務人員的安全，以上3縣市考區將延期辦理考試，時間另行通知，其餘考區則照常舉行。
教育部表示，依照簡章規定，考生如果是因為天然災害或考試延期，導致無法參與考試，可申請退費，相關資訊可參考官方網站，或電話洽詢試務承辦單位台灣師範大學免付費服務專線0800-699-566。
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