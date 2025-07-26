現在是考公務員最佳時機？ 過來人曝真相：只剩1優點
公務員在現今還算是鐵飯碗嗎？一名網友分享，近期查詢現在的公務員薪資行情，發現以月薪來說，似乎真的是鐵飯碗，但他好奇「現在到底是不是考公務員的好時機？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「公務員真的是鐵飯碗嗎」為題，指出朋友近期想要離職，打算去考博士，或是當公務員，一起查詢了公務員的薪資行情後，發現如果從月薪來看，公務員的確算是鐵飯碗，但好奇發問「現在能算是考公務員的最佳時機嗎？」
貼文一出後，不少網友都表示「經濟好時，公務員就差，反之亦然」、「現在真的不優，別傻了」、「很會讀書嗎？念個碩士還可以，不然（博士）CP值有點低」、「薪水太低」、「以前是還有月退俸、18趴，現在只剩眼淚」、「現在傻了才考公務員」、「以前是鐵好，現在未必」。
不過，也有網友持相反意見，指出「只能跟你說穩定，有年紀後才會覺得穩定好」、「至少穩定，不會隨便被裁員」、「只剩不會輕易被裁員的優點了」、「有辦法趁年輕多賺點的話就先去科技業吧，如果沒法進或沒信心能賺到錢，那確實求穩定的工作會好一點」、「私人企業還是比較有壓力」。
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