地特狀元應試 先分配答題時間

拿到一一三年地特三等（台中市）農業技術狀元的黃炯睿，有著豐富的國考經驗。他建議考生，如果考試壓力已經大到影響日常生活，可以尋找心理諮詢，「不要覺得自己是爛草莓，人生是比誰走得遠」。他也鼓勵考生多跟老師互動，千萬不要讓身心狀況影響了你的努力。

談到備考祕訣，黃炯睿提醒考生「不要想讀完整本書」，因為「那是出題者的工作、不是你的工作」。備考時間有限、考試科目繁多，建議以考古題為準備方向。

黃炯睿把農業技術科的考題分為簡單、中等、難三種程度，各自占二成五、五成與二成五。他表示，簡單的很簡單，不大需要特別準備；難的又太難，往往是時事加上出題老師自己的專業，不容易準備，因此建議把備考心力放在占了五成的中等題，投資報酬率最高。

應試寫申論題時，考生很容易把心力投注在寫自己喜歡的題目上。但黃炯睿認為，應該學會分配寫題時間。拿到考卷，先把學過的題目圈起來，接著分配每題的寫題時間，另也建議考生應試時，字寫大一些、字距寬一點，給考官的印象會更好。

黃炯睿還有一個簡單卻常被忽略的應考祕訣，那就是「前一天晚上要睡飽」。他表示，不要以為前一天晚上還有機會「翻盤」，若考生同時報名高考和普考，可能會連續考上好幾天，體力和耐力非常重要，常有考生考到睡著。與其前一晚臨時抱佛腳，還不如好好補眠、為明天的考試好好準備。

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