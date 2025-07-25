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公職狀元分享秘訣 備考與寫考題都要學會時間管理 臨時抱佛腳不如睡飽

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
黃炯睿。圖／黃炯睿提供
黃炯睿。圖／黃炯睿提供

拿到113年地特三等(台中市)農業技術狀元的黃炯睿，有著豐富的國考經驗。他建議考生，如果考試壓力已經大到影響日常生活，可以尋找心理諮詢，「不要覺得自己是爛草莓，人生是比誰走得遠」。他也鼓勵考生多跟老師互動，認為面對面的面授，比自己上網看影片的函授，對考生的身心狀況更有幫助，「千萬不要讓身心狀況影響了你的努力」。

黃炯睿大學念的是植物病理與微生物學系，是地方特考三等「農業技術」的相關科系，但仍有「作物育種學」等考科，對他來說是陌生的科目。他表示，對於這些陌生的考科，他會找到相關資料作系統性梳理，再把大腦轉換成考試模式吸收這些嶄新的知識。

談到備考秘訣，黃炯睿提醒考生「不要想讀完整本書」，因為「那是出題者的工作、不是你的工作」。備考時間有限、而考試科目繁多，建議以考古題為準備方向。

黃炯睿把農業技術科的考題分為簡單、中等、難三種程度，各自占25%、50%與25%。他表示，簡單的很簡單，不大需要特別準備；難的又太難，往往是時事加上出題老師自己的專業，不容易準備。建議考生把備考心力放在占了五成的中等題，投資報酬率最高。

應試寫申論題時，考生很容易把心力投注在寫自己喜歡的題目。但黃炯睿認為，考生應該學會分配寫題時間。拿到考卷，先把自己學過的題目圈起來，接著分配每題的寫題時間，在考題標上寫題時間。他建議考生應試時字寫大一些、字距也寬一些，給考官的印象會更好。

黃炯睿還有一個簡單卻常被忽略的應考秘訣—前一天晚上要睡飽。「不要以為你前一天晚上還有機會『翻盤』。」他表示，若考生同時報名高考和普考，可能會連續考上好幾天，體力和耐力非常重要，常有考生考到睡著。與其前一晚臨時抱佛腳，還不如好好補眠、為明天的考試好好準備。

科目 考題

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