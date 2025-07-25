糖電油水聯合招考報名倒數 進用第5年月薪上看6.2萬
經濟部2025年國營事業聯合招考報名倒數，今年糖電油水4大國營事業預計招募22類別、共616名生力軍，錄取後起薪約新台幣4.4萬至4.5萬元，預計進用後第5年，月薪上看6.2萬元，報名至7月29日截止。
台電今天發布新聞稿表示，因應國營事業人力需求，為傳承核心技術及經驗，經濟部今年預計招募22個類別、共616名新血，包含電機164人，企管102人、土木87人、機械69人、環工31人、儀電25人、資訊26人、財會18人、化工製程18人、人資12人、地政11人、職業安全衛生8人。
以及政風7人、建築6人、生態6人、大眾傳播5人、畜牧獸醫4人、農業4人、地球物理4人、文化資產3人、化學3人及石油開採3人。
經濟部持續廣招專業領域人才，其中，台電今年規劃招募321名生力軍，台電表示，以招考人數最多的電機類為例，預計將錄取137人（含專案離島名額2人），主要因應穩定供電及淨零轉型需求，招募電力系統、儀控工程及運轉維護等專才。
另外，為營造電力場域與生態共融，台電今年也招募6名生態專才，負責環境監測、動植物保育及環境教育等工作，一同為環境永續努力。
新進職員起薪及晉薪依錄取機構規定辦理，台電說明，錄取台電後起薪約4.5萬元，如工作表現優異、考核成績優良者，預計進用後第5年，月薪上看6.2萬元。如有調整，依調整後薪給標準辦理。
經濟部2025年職員甄試報名進入最後倒數階段，網路報名只到7月29日，簡章已於甄試網站公告，11月9日在台北、台中、高雄及花蓮4地舉行初試。
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