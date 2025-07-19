理工男換跑道拚公職 背法條有口訣
蔡宗佑當了六年的「理工男」，卻在拿到生物科技碩士後決心換跑道考公職，選的還是從來沒碰過的財經廉政。從「理工男」轉型「文科男」，他花了一段時間調整讀書模式，善用「理工腦」找到背法條的邏輯，只花了一年便圓夢考上地特三等財經廉政。
大學、研究所都念生物科技，但蔡宗佑對「實驗室人生」不感興趣，更嚮往能穩定上下班的公職生活。他坦承最初是因錄取率較高，加上心理、經濟與財政學等考科，和自己擅長的邏輯有所連結，才選擇考財經廉政。
從理工轉文科，蔡宗佑認為最大的挑戰是「背法條」。他刷了五年的考古題，從考題中挑出考試會考的法條，盡量默背，還搬出國高中時背歷史的「口訣記誦法」，若一條法律條文裡頭有十款，他就將十款各選一個關鍵字，十個關鍵字組成一句口訣，看到這個字就知道這款講什麼。
他說，先研究考試會考什麼、拿高分要寫什麼，據這些目標訓練自己。另還會從老師解題範本去學習如何寫考題，將冰冷的法條變成自己可用的內容。
蔡宗佑大部分時間都是使用函授，用自己步調念書。他坦承一人念書會感到孤獨，在朋友介紹下，下載一款被封為「國考神器」的讀書APP「YPT」。這款APP可以記錄讀書時間、看到誰正跟你一樣讀國考、累積多少讀書時間等。
他說，當讀書讀到疲倦與孤單時，打開手機看到有這麼多人還在努力，就會感到振奮不已，想要加入跟著大家一起讀書。
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