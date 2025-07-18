理工男國考換跑道轉型文科男 考場自我催眠「我是專家」1年考上公職

蔡宗佑當了六年的「理工男」，卻在成功拿到生物科技碩士後決心換跑道考公職，選的還是從來沒碰過的財經廉政。從「理工男」轉型「文科男」，他花了一段時間調整讀書模式、找到自己的步調，並善用「理工腦」找到背法條的邏輯，只當了一年全職考生，便圓夢考上地特三等財經廉政。

大學、研究所都念生物科技，但蔡宗佑對於「實驗室人生」不感興趣，嚮往比實驗室更能穩定上下班的公職生活。他坦承最初是因為「錄取率較高」而選財經廉政，加上考科中的心理、經濟與財政學，跟生物和他擅長的邏輯又有所連結，種種原因讓他選擇考財經廉政。

從理工轉文科，蔡宗佑認為最大的挑戰是「背法條」。他刷了五年的考古題，從考題中挑出「考試會考」的法條盡量默背。他搬出國高中時代背歷史的「口訣記誦法」，如果一條法律條文裡頭有十款，他就將十款各選一個關鍵字，看到這個字就知道這款講甚麼，十個關鍵字最後組成一句口訣。他表示，法條都是冰冷的文字和數字，透過口訣卻能注入溫暖的想像力，有助於記憶。

轉換跑道吸收全新知識，蔡宗佑必須抓緊時間。他說自己先研究考試會考什麼、拿高分要寫什麼，根據這些目標訓練自己。法條要背，但寫申論題時不能只有法條，他會從老師解題範本去學習如何寫考題，將冰冷的法條變成自己的語言。

知道自己與眾不同，蔡宗佑大部分時間都是使用函授、而非面對面跟著老師上課，用自己的步調念書。他坦承一個人念書會感到孤單，在朋友的介紹下，下載一款被封為「國考神器」的讀書APP「YPT」。這款App可以記錄你的讀書時間，也讓你在手機螢幕中看到誰正跟你一樣讀國考、累積了多少讀書時間。他表示，當讀書讀到疲倦與孤單時，打開手機看到有這麼多人還在努力， 就會想要加入跟著大家一起讀書。

蔡宗佑善於整理筆記，他把法條的條號寫在筆記上，下頭括號法條的簡要內容。考前一個晚上打開筆記看一遍、進考場前也看一遍，「一直讀書就不會緊張」。他也透露自己的應考秘訣，上考場若是緊張，就告訴自己「我很專業」，寫申論題就當成自己正在提供諮詢，「自我催眠自己是專家」。 表格。 表格。

商品推薦