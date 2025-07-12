自創「走廊讀書法」 2年拚上公職

聯合報／ 本報記者陳宛茜
張皓煒自認無法死背，考試答題都靠推論而非背誦。圖／張皓煒提供
張皓煒自認無法死背，考試答題都靠推論而非背誦。圖／張皓煒提供

大學和研究所都是念財稅系所，雖是本科生，張皓煒還是當了兩年全職考生才考上公職。他說自己坐著讀書無法專心，必須站著、走著，上補習班也必須搶「海景第一排」坐在老師面前，才能保持警戒狀態專注聽課；備考時也不能靠刷考古題儲備戰力，因為會刷到膩而失去讀書效果。

這麼多讀書怪癖，張皓煒還是圓夢，去年一舉考上高普考的財稅行政科，證明條條大路通羅馬。

張皓煒高中時，在父母的鼓勵下立志當公務人員，不過他也坦承不擅讀書考試，大學每科都是低空飛過或必須重修，也因為缺乏耐心，直到全職考生第二年後期才報考前衝刺班。

「刷題」尤其是刷考古題，一向被認為是考公職必備的基本功，但張皓煒自知缺乏耐心、沒辦法做重複的考題，直到最後關鍵兩個月才開始刷題，且因為自認「無法死背」，張皓煒考試答題都靠推論而非背誦。他會去理解考題、理解考官設計考題的背後原因，一旦理解了，題目再怎麼變化，都可以從設計的原理出發找到答案。

張皓煒還獨創「走廊讀書法」，在走廊來回走路，一邊看著手機讀書，且手機網路還要關掉，確保無人無事打擾。也因為讀書方法太奇特，他找不到學伴，坦承「每一天都很孤單，只能用讀書忘掉壓力和孤單」。

「別人是用時鐘計算讀書時間，我是用走路計步器計算讀書時間。」張皓煒打趣說，採用走廊讀書法的這一年，是身體最健康的一年，因為可以一邊運動、一邊讀書。

回首來時路，他想告訴考生，不管有無考上，備考這段時間是人生中最重要的經歷，不管是讀書的內容，或是備考必須學會的情緒管理，都將是人生的重要養分。

高考 高普考 考公職

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