不靠刷題也不做考古題 他自創走廊讀書法同時考上高普考

大學和研究所都是念財稅系所，雖是本科生，張皓煒考財稅行政還是當了兩年全職考生才考上。他說自己擁有獨特的讀書體質—坐著讀書無法專心、必須站著、走著才能專心念書。上補習班也必須搶「海景第一排」坐在老師面前，才能保持警戒狀態專注聽課；備考時也不能靠刷考古題儲備戰力，因為他會刷到膩而失去讀書效果。這麼多讀書怪癖，張皓煒還是圓夢、去年一舉考上高普考的財稅行政科，證明條條大路通羅馬。

張皓煒坦承自己不擅讀書考試，大學每一科都是低空飛過或必須重修。但他高中就在父母的鼓勵下立志當公務人員，「讀甚麼科系，就考那科的國考」。他其實喜愛藝術，但父母認為藝術非一技之長，他也認同有穩定的工作再從事藝術創作，更能揮灑自如。他也果真在考上公職任職國稅局後，拿起畫筆圓夢。

張皓煒也缺乏耐心。他知道自己缺乏耐心，如果太早補習會因為失去耐心而失去效果。因此雖然很早就立志考公職，他卻未像許多大學同學大三就開始上公職補習，當全職考生的第一年也沒上補習班，直到第二年後期才報考前衝刺班。

「刷題」尤其是刷考古題，一向被認為是考公職必備的基本功。但張皓煒自知缺乏耐心、無法做重複的考題，因此從來沒刷過考古題。也因為擔心太早刷題會做到膩，他到最後關鍵兩個月才開始刷題。自認是一個「無法死背的人」，張皓煒考試答題都靠推論而非背誦。他會去理解考題、理解考官設計考題的背後原因，一旦理解了，題目再怎麼變化，他都可以從設計的原理出發找到答案。

無法死背、不能坐著讀書，這樣的「讀書怪咖」要怎麼通過國考？張皓煒表示，他知道考公職是現階段「唯一的出路」，窮則變、變則通，他摸索獨創了一個為自己量身打造的「走廊讀書法」—在走廊來回走路讀書。張皓煒家裡有個長廊，他用手機拍下課本的每一頁，來回在長廊漫步時，他一邊走路、一邊看著手機讀書。他還得把手機網路關掉，讓自己保持在無人無事打擾的狀況下，一邊走路一邊念書。

「別人是用時鐘計算讀書時間，我是用走路計步器計算讀書時間。」張皓煒打趣，用「走廊讀書法」讀書的這一年，是他身體最健康的一年，因為可以一邊運動、一邊讀書。也因為讀書方法太奇特，他找不到學伴，坦承「每一天都很孤單，只能用讀書忘掉壓力和孤單」。

當全職考生這兩年，張皓煒發現身邊許多同儕都開始上班，只有自己還是白紙一片，感到心慌。而父母雖然沒給壓力，「我的壓力反而更大」。只有在讀書的時候，他才能忘掉這些壓力。回首來時路，他想告訴考生：「不管有無考上，備考讀書的這段時間都是人生中最重要的經歷。」不管是讀書的內容，或是備考必須學會的情緒管理，都將是人生的重要養分。 表格 表格

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