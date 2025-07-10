上榜前徵兆？過來人吐心聲「一進教室就知道」 她當練筆竟成功拚上

原訂於7月6日至8日舉行的114年公務人員高考三級考試，因受丹娜絲颱風影響，考選部表示，將其順延至7月8日至10日舉行。今（10）日有不少考生在社群平台「Dcard」討論試題，近日，就有一名女網友好奇詢問「大家上榜的徵兆都是怎樣？」引起許多過來人分享心得。

原PO表示，她在考試時，雖然某些題目寫得很順，但也會遇到不熟悉的考題，不過因為有讀過相關內容，所以最後還是勉強可以寫出答案，「只是不知道是不是閱卷老師想要的」。對此，她好奇大家在得知上榜前，有沒有感受到任何徵兆，發文提問「都是整張申論寫起來很順嗎？洋洋灑灑寫一堆嗎？」

貼文一出，吸引許多過來人分享經驗，「推甄、考研路過，老實說當年上榜沒什麼徵兆」、「寫的很順手，自由發揮」、「徵兆就是一踏進教室，環視四周，覺得整間教室只有我能考上」、「用盡全力的感覺！順其自然，放榜也不覺得緊張，就莫名其妙就上了」。

還有不少人起初覺得自己會落榜，結果最後卻成功考上，「我當年題目是根本沒看過的東西，但覺得不能對不起報名費，還是寫點什麼當練筆，明年再來了，寫完自己覺得好笑，不過反正閱卷老師不知道我是誰，想笑就笑吧。結果那年大家都不會寫，所以我還是上榜了」、「去年初考驚險攀上車尾，對完答案時覺得崩潰，但剛好門檻創新低，就上了」、「考完後，決定放棄全職看書，準備邊上班邊考試的那一年，就上榜了」、「放榜當天從榜單最後一個開始看，最後兩三排都沒我的名字，原本不想查了繼續哭，結果最後在很前面的地方發現我的名字，我的徵兆就是我以為我沒上」。

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