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國營事業招考 起薪4.5萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部昨公告2025年招考616名新進職員，涵蓋台糖、台電、中油及台水四大事業機構。 （示意圖） 圖／AI生成
經濟部昨公告2025年招考616名新進職員，涵蓋台糖、台電、中油及台水四大事業機構。 （示意圖） 圖／AI生成

捧鐵飯碗的機會來了，經濟部人事處昨（9）日宣布所屬事業機構2025年招考616名新進職員，據公告甄試簡章，包含台糖台電、台灣中油及台水等四家公司，各公司起薪每月上看4.5萬元，預估進用後第五年，月薪最高上看6.2萬元。

經濟部表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於今年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定616名。

中油 台糖 台電 經濟部

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