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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

丹娜絲颱風影響 公務員高考三級考試順延至7/8-7/10舉行

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家考場。記者侯永全／攝影
國家考場。記者侯永全／攝影

丹娜絲颱風暴風圈影響，考選部今天表示，114年公務人員高考三級考試再度順延至7月8日至10日舉行。

考選部表示，依據中央氣象署最新颱風預報資料顯示，丹娜絲颱風暴風圈進入台灣南部陸地，對台灣各地及澎湖構成威脅，苗栗縣政府、台中市政府、彰化縣政府、雲林縣政府等已宣布7月7日停止上班上課。依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試。

公務人員高考三級考試設台北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖16考區，原於7月6日至8日舉行，依序順延至7月8日至10日舉行。

考選部提醒，除了高雄考區明誠中學應試地點調整為三民家商外，其餘試區應考人仍於原試場應試；考選部將持續留意天候動態並適時發布訊息公告，請應考人密切注意考選部全球資訊網（https://www.moex.gov.tw）最新消息，並關注交通動態，留意自身安全。

應考人如因考試延期或交通因素致全程無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費（申請窗口：高普考試司第一科連絡電話02-22369188分機3955、3958，試務信箱: moex3958@mail.moex.gov.tw）。

丹娜絲颱風 公務員 高考

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