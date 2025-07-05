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整理包／輕颱丹娜絲直撲！全台共6縣市停班停課 6日颱風假資訊看過來

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

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丹娜絲颱風攪局 考選部宣布6日公務人員高考三級考試延期

中央社／ 台北5日電
丹娜絲颱風來襲，台南市、高雄市已宣布6日停班停課。考選部表示，依規任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，因此高考三級首日考試，也就是6日考試延期舉行，延期後日前將另發公告。圖／考試院提供
丹娜絲颱風來襲，台南市、高雄市已宣布6日停班停課。考選部表示，依規任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，因此高考三級首日考試，也就是6日考試延期舉行，延期後日前將另發公告。圖／考試院提供

颱風來襲，台南市、高雄市已宣布6日停止上班上課。考選部晚間說，114年公務人員高考三級考試原定6日至8日舉行，但依規任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，因此高考三級首日考試，也就是6日考試延期舉行，延期後日前將另發公告。

中央氣象署晚間8時30分發布颱風丹娜絲陸上警報，考選部晚間表示，114年公務人員高考三級考試設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖16考區，原定6日至8日舉行，但因受颱風影響，台南市、高雄市已宣布6日停止上班上課，因此首日考試將延期舉行

考選部進一步說明，主因是國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定原則，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，再經考試典試委員長會同考選部決定，因此高考三級首日考試，也就是6日的考試將延期舉行，至於延期後的考試日期將另行發布公告。

考選部表示，後續將密切注意颱風動態，並視考區所在的行政區域是否停班停課，妥慎因應處理並發布後續考試相關訊息，也請應考人密切注意考選部全球資訊網（https://www.moex.gov.tw）最新消息。

考選部也提到，此次考試適逢颱風影響，請應考人關注天候動態及交通狀況，留意自身安全，而應考人如因考試延期或交通因素致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費。

丹娜絲颱風 停班停課 高考

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