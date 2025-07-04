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影／高普考5天考試今登場 苗栗到考率逾75％ 縣府盼增設地方考場
高普考從今天起至7月8日舉行5天，考試院考選部去年首度在苗栗縣設考場，讓考生不必再遠赴新竹、台中或其他縣市應考，今年連續第二年在國立苗栗高中考場，報名應考有420人，應考322人、缺考98人，到考率76.67％，目前地方特考仍未在苗栗設考場，縣府盼中央未來能支持設立，方便苗栗考生就近考試，嘉惠地方。
今、明兩天先進行普考，7月6至8日三天進行高考，考試院考試委員鄧家基也擔任典試委員，上午11點到苗栗考場視察。他表示，考試院對整個國家考試如何便民、協助地方政府照顧人才十分重視，很高興能在苗栗設立國家考試的考場，希望今年高普考都能順利、公平地進行，讓考生都能發揮正常的成績表現，並讓苗栗縣政府照顧到適當的人才。
苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，地方特考如以竹苗區為例，上榜者直接分發在竹、苗兩地，可讓縣市政府進用在地考生和人才，並提供在地居民就近任職公務員的機會，目前苗栗還沒有地方特考的考場，縣長鍾東錦希望中央重視並比照高普考增設考場。
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