快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高普考5天考試今登場 苗栗到考率逾75％ 縣府盼增設地方考場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
考試院考試委員鄧家基（中）擔任典試委員，上午11點到苗栗考場視察，強調考試院對整個國家考試如何便民、協助地方政府照顧人才十分重視。記者胡蓬生／攝影
考試院考試委員鄧家基（中）擔任典試委員，上午11點到苗栗考場視察，強調考試院對整個國家考試如何便民、協助地方政府照顧人才十分重視。記者胡蓬生／攝影

高普考從今天起至7月8日舉行5天，考試院考選部去年首度在苗栗縣設考場，讓考生不必再遠赴新竹、台中或其他縣市應考，今年連續第二年在國立苗栗高中考場，報名應考有420人，應考322人、缺考98人，到考率76.67％，目前地方特考仍未在苗栗設考場，縣府盼中央未來能支持設立，方便苗栗考生就近考試，嘉惠地方。

今、明兩天先進行普考，7月6至8日三天進行高考，考試院考試委員鄧家基也擔任典試委員，上午11點到苗栗考場視察。他表示，考試院對整個國家考試如何便民、協助地方政府照顧人才十分重視，很高興能在苗栗設立國家考試的考場，希望今年高普考都能順利、公平地進行，讓考生都能發揮正常的成績表現，並讓苗栗縣政府照顧到適當的人才。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，地方特考如以竹苗區為例，上榜者直接分發在竹、苗兩地，可讓縣市政府進用在地考生和人才，並提供在地居民就近任職公務員的機會，目前苗栗還沒有地方特考的考場，縣長鍾東錦希望中央重視並比照高普考增設考場。

高普考從今天起至7月8日舉行5天，考試院考選部去年首度在苗栗設考場，讓考生不必遠赴新竹、台中或其他縣市應考，今年連續第二年在國立苗栗高中設考場，到考率76.67％。記者胡蓬生／攝影
高普考從今天起至7月8日舉行5天，考試院考選部去年首度在苗栗設考場，讓考生不必遠赴新竹、台中或其他縣市應考，今年連續第二年在國立苗栗高中設考場，到考率76.67％。記者胡蓬生／攝影

考試院 苗栗縣 高普考

延伸閱讀

苗栗暑期青春專案開跑 縣府以精準查察、有效宣導2大主軸守護青少年

影／苗栗縣政府科長墜樓事件 縣府啟動職場霸凌調查

苗栗獲縣長獎學生今受獎 鍾東錦勉勵學生做好自我管理

工作壓力大常睡不著 苗栗縣政府驚傳黃姓科長墜樓身亡

相關新聞

影／高普考5天考試今登場 苗栗到考率逾75％ 縣府盼增設地方考場

高普考從今天起至7月8日舉行5天，考試院考選部去年首度在苗栗縣設考場，讓考生不必再遠赴新竹、台中或其他縣市應考，今年連續...

考場懂得「自我感覺良好」 他畢業就考上公職死亡之組

羅以翔畢業於東海大學行政系，考競爭激烈、被封為「死亡之組」的「一般行政」有本科系優勢。但他應考並非一帆風順，總計考了四次...

114年公務、關務人員升官等考試 11月1日起舉行

考試院今天說，民國114年公務、關務人員升官等考試，以及交通事業郵政、港務人員升資考試將在11月1日至3日舉行

114年建築師、技師等考試 11月15日起舉行

考試院會今天通過，民國114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段...

114年第三次專技高考護理師考試 11月8日舉行

考試院會今天通過，民國114年第三次專門職業及技術人員高等考試護理師考試，將於11月8日在台北、新竹、台中、台南、高雄、...

高職畢業25歲志願役想考公職 網建議這職缺：考題簡單、可自選區

考公職和學歷並無直接關係，主要還是和個人對於學習的認真程度。一名目前在軍中體系的網友表示退伍後想考公職，但只有高職學歷的自己已經離念書時代遙遠，想提早確立目標開始準備，便上網尋求建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。