膽大心細 2度考上公職「死亡之組」
羅以翔畢業於東海大學行政系，選擇競爭激烈、被封為「死亡之組」的「一般行政」雖有本科系優勢，但應考並非一帆風順，總計考了四次、花兩年多，才進入理想的工作領域。他以自身經驗告訴考生，「自我懷疑時可以想想自己的初心」，是重新獲得力量的不二法門。
羅以翔大學一畢業，就考上普考「一般行政」組、分發到新竹。但他希望到台中就職，因此一邊工作一邊準備重考，去年考上地特三等台中區的「一般行政」。
羅以翔強調，很多考生只會重複「輸入」、卻不會「輸出」，導致考題看得懂卻寫不出，應該要把從課堂書本中學到的知識吸收消化，轉成自己的文字「輸出」。
懂得適度休息、切換讀書與工作模式，也是羅以翔備考的秘密武器。他說工作一整天相當疲憊，一回家會先睡半小時，晚上的讀書時間也會安排一小時戶外運動，運動完畢回家洗個澡休息，再切換回讀書模式，效果事半功倍。
談到上考場的秘訣，羅以翔送考生八個字「細心審題、大膽作答」。他說，行政學有不少數字型考題，必須細心檢查；但面對申論題卻必須「大膽作答」，建議考生運用從課堂學到的學理、搭配時事作答。
羅以翔還有一個秘密武器「自我感覺良好」。他笑說，坐上考場那一刻，就會立刻調整心態、環顧考場「覺得這次就是我上了，你們都是來陪考的」。他認為，考生如果不相信自己會考上、答題就會有所保留，唯有建立強大心態，才能無所保留地將所學好好「輸出」。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言