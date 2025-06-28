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膽大心細 2度考上公職「死亡之組」

聯合報／ 本報記者陳宛茜
「自我感覺良好」是羅以翔應考的秘密武器。圖／羅以翔提供
「自我感覺良好」是羅以翔應考的秘密武器。圖／羅以翔提供

羅以翔畢業於東海大學行政系，選擇競爭激烈、被封為「死亡之組」的「一般行政」雖有本科系優勢，但應考並非一帆風順，總計考了四次、花兩年多，才進入理想的工作領域。他以自身經驗告訴考生，「自我懷疑時可以想想自己的初心」，是重新獲得力量的不二法門。

羅以翔大學一畢業，就考上普考「一般行政」組、分發到新竹。但他希望到台中就職，因此一邊工作一邊準備重考，去年考上地特三等台中區的「一般行政」。

羅以翔強調，很多考生只會重複「輸入」、卻不會「輸出」，導致考題看得懂卻寫不出，應該要把從課堂書本中學到的知識吸收消化，轉成自己的文字「輸出」。

懂得適度休息、切換讀書與工作模式，也是羅以翔備考的秘密武器。他說工作一整天相當疲憊，一回家會先睡半小時，晚上的讀書時間也會安排一小時戶外運動，運動完畢回家洗個澡休息，再切換回讀書模式，效果事半功倍。

談到上考場的秘訣，羅以翔送考生八個字「細心審題、大膽作答」。他說，行政學有不少數字型考題，必須細心檢查；但面對申論題卻必須「大膽作答」，建議考生運用從課堂學到的學理、搭配時事作答。

羅以翔還有一個秘密武器「自我感覺良好」。他笑說，坐上考場那一刻，就會立刻調整心態、環顧考場「覺得這次就是我上了，你們都是來陪考的」。他認為，考生如果不相信自己會考上、答題就會有所保留，唯有建立強大心態，才能無所保留地將所學好好「輸出」。

公務員

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