考場懂得「自我感覺良好」 他畢業就考上公職死亡之組

羅以翔畢業於東海大學行政系，考競爭激烈、被封為「死亡之組」的「一般行政」有本科系優勢。但他應考並非一帆風順，總計考了四次花了兩年多，這才進入自己理想的工作領域。他以自己的經驗告訴考生，「自我懷疑時可以想想自己的初心 」，這是重新獲得力量的不二法門。

羅以翔大學一畢業，就考上普考的「一般行政」組、分發到新竹。但他希望到台中就職，因此一邊工作一邊準備重考，去年考上地特三等台中區的「一般行政」。有一年多的時間，羅以翔是當兼職考生，白天工作、晚上念書。他認為，兼職考生最大的挑戰是「時間不夠用」，必須學會善用零碎時間。而且上班已經很累了，下班還要念書，考生必須明確找到自己的動力、才能支撐自己讀下去。

圖／聯合報提供

他總是利用上班的午休時間「練標題」 —練習下申論題的標題。他會在吃完午飯後，練習寫申論題標題的大標小標與大綱。回家吃完晚飯補個眠，再繼續練習。他認為，運用零碎時間念書記憶，之後做別的事轉移注意力，在回來念書時會更專注、印象也會更深刻，比起一直念書反而更有效率。

「很多考生只會重複『輸入』、卻不會『輸出』。」羅以翔強調備考「輸出」的重要性，要把從課堂書本中學到的知識充分吸收消化，轉成自己的文字「輸出」。他表示，很多考生對考題「看得懂卻寫不出」，「但閱卷老師只會看到你的輸出」。

懂得適度休息、切換讀書與工作模式，也是羅以翔備考的秘密武器。他說自己工作一整天相當疲憊，一回家就會先埋頭大睡半小時。這半小時對他來說也是一種「轉換」的儀式，r從工作模式切換到讀書模式。他試過一回家便直接轉成讀書模式、強迫自己坐在書桌前，結果卻是空坐整晚、毫無讀書效率。

此外，他也會在晚上的讀書時間安排一小時的戶外運動。運動對羅以翔來說這也是一種轉換，運動完畢回家洗個澡休息，再切換回讀書模式，效果事半功倍。

談到上考場的秘訣，羅以翔送考生八個字：「細心審題、大膽作答」。他表示，行政學有不少數字型考題，必須細心檢查；但面對申論題卻必須「大膽作答」，內容太僵化會拿不到高分。他建議考生運用從課堂學到的學理、搭配時事作答。

羅以翔還有一個獨特的考試心法—自我感覺良好。他表示，坐上考場的那一刻，他會立刻調整心態、環顧考場覺得「這次就是我上了，你們都是來陪考的」。他認為，考生如果不相信自己會考上、答題就會有所保留，唯有建立強大的心態，才能無所保留地將所學在考卷上好好「輸出」。 圖／聯合報提供

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