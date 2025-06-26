114年公務、關務人員升官等考試 11月1日起舉行
考試院今天說，民國114年公務、關務人員升官等考試，以及交通事業郵政、港務人員升資考試將在11月1日至3日舉行。
考試院透過新聞稿表示，除關務人員簡任升官等考試僅設台北考區外，其餘考試分設台北、台中及高雄等3考區。
考試院說明，這4項考試都屬現職人員晉升官等（資位）的考試，相關資訊將自6月27日起載明於各項考試應考須知，並預訂自7月22日至31日受理網路報名。
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