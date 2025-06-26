114年公務、關務人員升官等考試 11月1日起舉行

考公職和學歷並無直接關係，主要還是和個人對於學習的認真程度。一名目前在軍中體系的網友表示退伍後想考公職，但只有高職學歷的自己已經離念書時代遙遠，想提早確立目標開始準備，便上網尋求建議。

2025-06-26 12:36