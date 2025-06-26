114年第三次專技高考護理師考試 11月8日舉行
考試院會今天通過，民國114年第三次專門職業及技術人員高等考試護理師考試，將於11月8日在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行，採紙筆考試方式辦理。
考試院透過新聞稿說明，為提供充足護理專業人力，自112年起，護理師考試由每年舉辦2次增辦為3次，應屆畢業生若在7月的第二次護理師考試未及格，約3個月後就可以再次參加考試，縮短護理系科畢業生取得專業證照的時程，有助於補足各場域護理人力，緩解緊繃的醫療運作體系。
考試院表示，有關考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，都依照專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則辦理，相關資訊將自8月18日起載明於應考須知及考選部官網，並預訂自8月29日起至9月4日開放自國家考試網站報名資訊系統報名。
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