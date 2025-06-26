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高職畢業25歲志願役想考公職 網建議這職缺：考題簡單、可自選區

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友退伍後想考公職。示意圖／ingimage
一名網友退伍後想考公職。示意圖／ingimage

考公職和學歷並無直接關係，主要還是和個人對於學習的認真程度。一名目前在軍中體系的網友表示退伍後想考公職，但只有高職學歷的自己已經離念書時代遙遠，想提早確立目標開始準備，便上網尋求建議。

一名住在澎湖的網友借朋友帳號在Dcard上表示，自己只有高職學歷，畢業後做了一陣子服務業覺得存不到什麼錢，後來簽志願役到明年12月，目前很嚮往公務員的上下班生活，退伍後想轉戰公職。

由於之後還是想繼續留在澎湖，經考量篩選後原PO列出3個選項：司法特考錄事、普考一般行政和郵局，各有優缺。不過原PO脫離學生時期太久，想提早開始準備、找回念書的感覺，便上網詢問網友們的建議。

有些人就原PO的考量提出建議，認為郵局比較適合，「個人認為郵局算是三個最適合的，可以自己選區域，考科少、題目簡單相對容易準備。但也因此英文不能太差」、「錄事工作偏打雜但繁重需要眼明手快；郵局筆試簡單，面試展現乖乖服從性就好」。

不過也有人建議原PO留在軍中，「現在這時間點妳簽下去當士官可能還比較好，士官沒有輪調又保證可以撐20年，薪水直接海放9成的公職，一堆特考薪水都沒軍職高」、「我覺得真的可以考慮看看繼續當兵，現在當兵薪水很多，不一定要當公務員，甚至是警察那種沒有保障的工作」。

還有同為僅有高職學歷的澎湖人分享，「小弟在澎湖工作幾年後就去考四等警特。真的想待在澎湖，還是看地方特考有沒有澎湖缺吧，其他公職即使考上日後要調回澎湖也是難上加難。離島特考口試占40%太誇張了，很容易出現筆試高分口試被刷下來」。

郵局 考公職 澎湖 公務員

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