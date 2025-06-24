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高中班對攜手圓夢 台中警員雙雙錄取警大刑事系

中央社／ 台中24日電

台中市大甲警分局偵查隊偵查佐蔡尚儒與在清水警分局服務的警員吳心雅，2人是高中班對，一起投入警職，日前中央警察大學114學年度二年制技術系刑事警察學系放榜，雙雙上榜。

中央警察大學114學年度學士班二年制技術系刑事警察學系放榜，大甲警分局偵查隊偵查佐蔡尚儒、大甲所警員黃翊豪以及清水警分局安寧派出所警員吳心雅都榜上有名。

其中，蔡尚儒與吳心雅，2人在就讀清水高中時就是班對，投入警職後，2人攜手一起報考，雙雙上榜，在工作上互相砥礪，在人生道路上並肩而行，成為警界佳話。

清水分局長蔡慶星表示，吳心雅勤務表現努力，在工作上與學長（姊）合作無間，從不推諉，虛心學習累積實務經驗，為民服務態度親切有禮，深獲地方人士好評。大甲分局長謝建國說，分局警員平時盡力維護地方治安，勤餘認真進修，象徵警察機關人才培育的豐碩成果。

警察 放榜

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