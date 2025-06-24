首屆植物診療師考試 8月15日至17日舉行

農業部今天公布7月起重大政策及新措施，首屆植物診療師考試將於8月15日至17日舉行。另外下半年將加發不種稻轉作獎勵金，每公頃新台幣1.5萬元。

農業部表示，植物診療師法已於民國113年8月7日公布施行，首屆植物診療師考試將於8月15日至17日在台北、台中與高雄3地同步舉行。

農業部指出，通過國家考試選拔的專業植物診療師，可提供農民客製化的田間病蟲害及栽培障礙診斷服務，強化作物健康管理，同時協助政府即時監控及通報新興植物疫情，落實農業防疫與食安源頭控管。

農業部表示，面對氣候變遷與食安挑戰，植物診療師將成為協助農民精準用藥、減少化學農藥依賴、推動農業永續發展的重要推手。

另外，農業部為鼓勵二期稻作田區改種植旱作雜糧，特別針對107至110年間任一年度二期作有申報種稻紀錄的田區，如申報今年下半年綠色環境給付計畫轉作或契作措施，現地經勘（抽）查合格，且確實未於當地二期稻作期間種植水稻，將加發不種稻轉作獎勵金每公頃1.5萬元。各縣市政府在6月至7月期間，陸續公告並受理申報作業。

商品推薦