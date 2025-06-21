30歲後投入國考 邊工作邊讀書、練體力考上郵差

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重拾書本，一開始挫折感很重，下定決心便全力以赴，備考最後階段每天工作八小時、讀書八小時。熬了一年多後，如願考上中華郵政專業職外勤，當起板橋郵局的郵差。

大學念社會系，周子超曾做過社工、銷售業。同學在郵局服務，他對郵差的印象是工作穩定、上下班規律，又是國家考試中較好入手的，決定一邊工作、一邊備考郵差。

由於郵政特考得等郵局缺額多才會舉辦，且考試簡章一出來，三個月內便會舉辦考試。周子超說，不少考生會等簡章出來才備考，但自己是兼職考生，必須早做準備。

時間有限，周子超每天輪流看五科，均勻分配時間。他認為，郵差筆試最關鍵的是交通罰則與相關時事，例如沒戴安全帽要罰多少錢等，而法規中的「應」和「得」差一字、意思便完全不同，是常見的陷阱題，建議考生要看清楚。

考郵差，面試的重要性不亞於筆試。周子超說，考官緣和體魄是拿面試高分的關鍵，考生回復問題要有自信，即使體魄不足，也可以靠自信加分。

由於考生須揹卅公斤的郵包折返跑，一趟跑五公尺，要過關必須跑十趟以上。周子超說，考生必須有重訓基礎、讓手臂有力氣扛沙包，自己平常就會買握力機，把自己手臂的肌肉練出來。另建議筆試和體能測驗一起準備，讀書和運動並重，也能平衡備考期間的身心狀態。

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