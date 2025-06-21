聽新聞
0:00 / 0:00

30歲後投入國考 邊工作邊讀書、練體力考上郵差

聯合報／ 本報記者陳宛茜
周子超讀書和運動並重。圖／周子超提供
周子超讀書和運動並重。圖／周子超提供

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重拾書本，一開始挫折感很重，下定決心便全力以赴，備考最後階段每天工作八小時、讀書八小時。熬了一年多後，如願考上中華郵政專業職外勤，當起板橋郵局郵差

大學念社會系，周子超曾做過社工、銷售業。同學在郵局服務，他對郵差的印象是工作穩定、上下班規律，又是國家考試中較好入手的，決定一邊工作、一邊備考郵差。

由於郵政特考得等郵局缺額多才會舉辦，且考試簡章一出來，三個月內便會舉辦考試。周子超說，不少考生會等簡章出來才備考，但自己是兼職考生，必須早做準備。

時間有限，周子超每天輪流看五科，均勻分配時間。他認為，郵差筆試最關鍵的是交通罰則與相關時事，例如沒戴安全帽要罰多少錢等，而法規中的「應」和「得」差一字、意思便完全不同，是常見的陷阱題，建議考生要看清楚。

考郵差，面試的重要性不亞於筆試。周子超說，考官緣和體魄是拿面試高分的關鍵，考生回復問題要有自信，即使體魄不足，也可以靠自信加分。

由於考生須揹卅公斤的郵包折返跑，一趟跑五公尺，要過關必須跑十趟以上。周子超說，考生必須有重訓基礎、讓手臂有力氣扛沙包，自己平常就會買握力機，把自己手臂的肌肉練出來。另建議筆試和體能測驗一起準備，讀書和運動並重，也能平衡備考期間的身心狀態。

郵差 郵局 社工

延伸閱讀

睽違考場近20年 他靠讀書與運動並重一年考上公職

面試新公司人資要求給2電話號碼 轉職女苦惱：找不到怎麼辦

台積電更難進了！錄取率三年降15% 內部求職秘辛全都露

短裙女大賣場彎腰挑選 郵差大膽偷拍裙下風光遭訴

相關新聞

30歲後投入國考 邊工作邊讀書、練體力考上郵差

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重拾書本，一開始挫折感很重，下定決...

睽違考場近20年 他靠讀書與運動並重一年考上公職

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重新拿起書本，一開始「挫折感很重」...

連鐵飯碗都缺工！考試院：今年高普考增列1,656名 總計要徵6,815名

全台各行各業大缺工，連鐵飯碗公務員也缺工。考試院院會19日通過，2025年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額...

海外工科碩士被「這條件」吸引 想考台灣公務員…網勸退：已經沒了

多數人都希望自己在校學習的專業可以在相關產業獲得發展，但也有人畢業後從事的工作和所學無關。一名在海外讀工科碩士的網友發文表示返台後想考公職，希望網友們可以提供建議，卻被不少人勸阻。

學霸才考得上公職？網友熱議「難度差異大」：重點是用功

公職穩定但是競爭激烈，部分類科錄取率甚至只有個位數，在備考時需要花費大量時間和心力，卻不一定能上岸，非常考驗考生的讀書能力和抗壓能力，讓一名網友好奇詢問考上公務員的是不是都學霸？引起討論。

公職也可以比坐辦公室自由！找到貴人他三個月考上圓夢

陳麒宏研究所落榜後，對於未來要做什麼非常迷惘。他畢業後到親戚公司上班，坐辦公室沒多久便覺得「悶住了」。之他聽聞長輩在郵局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。