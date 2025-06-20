聽新聞
0:00 / 0:00

睽違考場近20年 他靠讀書與運動並重一年考上公職

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
周子超。圖／周子超提供
周子超。圖／周子超提供

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重新拿起書本，一開始「挫折感很重」，下定決心便全力以赴，備考最後階段每天工作八小時、讀書八小時。熬了一年多後，他如願考上中華郵政專業職外勤，當起板橋郵局郵差

大學念社會系，周子超曾做過社工、銷售業。同學在郵局服務，他對郵差的印象是工作穩定、上下班規律，又是國家考試中較好入手的，決定一邊工作、一邊備考郵差。

多數國家考試維持年年考的頻率、考期也相當固定。但郵政特考得等郵局缺額多才會舉辦，而只要考試簡章一出來，三個月內便會舉辦考試。周子超表示，不少考生會等簡章出來才開始備考。但他是兼職考生、無法像全職考生可以專注讀書，必須早做準備。

時間有限，周子超每天輪流看五科，均勻分配時間，每天五科都要看到 。他認為，固定看同一科會疲憊，分散時間搭配看，學習效果更好。他認為郵差筆試最關鍵的是交通罰則與相關時事，比方沒戴安全帽要罰多少錢等，建議考生要熟讀。而法規中的「應」和「得」差一字、意思便完全不同，是常見的陷阱題，建議考生要看清楚。

考郵差，面試的重要性不亞於筆試。周子超認為，考官緣和體魄是拿面試高分的關鍵。考生回復問題要有自信，即使體魄不足，也可以靠自信加分。

體能測驗也是考郵差跟其他國家考試很不同的地方。周子超表示，考生必須揹著30公斤的郵包折返跑，一趟跑5公尺，要過關必須跑十趟以上。因此，考生必須有重訓的基礎、讓手臂有力氣扛起沙包。他平常就會買握力機，把自己手臂的肌肉練出來。

許多考生等筆試過了才開始準備體能測驗。周子超認為這樣太晚，建議筆試和體能測驗一起準備。備考一年期間，他固定時間作重訓、舉啞鈴，看電視時也會按握力機，練基本的抓舉和握力。他認為，「讀書和運動並重」，也能平衡備考期間的身心狀態。

表格
表格
表格
表格

郵差 郵局

延伸閱讀

簡化農噴無人機檢驗程序 恆春機場未來也可當考場

曾檢舉陳明文父子違利益迴避 徐巧芯：監院「密件」回 認有問題

海外工科碩士被「這條件」吸引 想考台灣公務員…網勸退：已經沒了

學霸才考得上公職？網友熱議「難度差異大」：重點是用功

相關新聞

睽違考場近20年 他靠讀書與運動並重一年考上公職

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重新拿起書本，一開始「挫折感很重」...

連鐵飯碗都缺工！考試院：今年高普考增列1,656名 總計要徵6,815名

全台各行各業大缺工，連鐵飯碗公務員也缺工。考試院院會19日通過，2025年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額...

海外工科碩士被「這條件」吸引 想考台灣公務員…網勸退：已經沒了

多數人都希望自己在校學習的專業可以在相關產業獲得發展，但也有人畢業後從事的工作和所學無關。一名在海外讀工科碩士的網友發文表示返台後想考公職，希望網友們可以提供建議，卻被不少人勸阻。

學霸才考得上公職？網友熱議「難度差異大」：重點是用功

公職穩定但是競爭激烈，部分類科錄取率甚至只有個位數，在備考時需要花費大量時間和心力，卻不一定能上岸，非常考驗考生的讀書能力和抗壓能力，讓一名網友好奇詢問考上公務員的是不是都學霸？引起討論。

公職也可以比坐辦公室自由！找到貴人他三個月考上圓夢

陳麒宏研究所落榜後，對於未來要做什麼非常迷惘。他畢業後到親戚公司上班，坐辦公室沒多久便覺得「悶住了」。之他聽聞長輩在郵局...

公務員最大優勢沒了！他不解仍一堆人考 網點出重要特性：零風險

公務員常因終身俸這項福利被稱為「鐵飯碗」，然而制度取消加上其他行業薪資逐漸調整，鐵飯碗光環如今黯然失色。一名網友在PTT指出，多數公務員月薪僅三、四萬，如果人發到台北根本不能生活，貼文發布後吸引網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。