睽違考場近20年 他靠讀書與運動並重一年考上公職

周子超脫離學校和考試多年，卅歲之後才決定投入國家考試，還得一邊工作、一邊讀書。他表示，重新拿起書本，一開始「挫折感很重」，下定決心便全力以赴，備考最後階段每天工作八小時、讀書八小時。熬了一年多後，他如願考上中華郵政專業職外勤，當起板橋郵局的郵差。

大學念社會系，周子超曾做過社工、銷售業。同學在郵局服務，他對郵差的印象是工作穩定、上下班規律，又是國家考試中較好入手的，決定一邊工作、一邊備考郵差。

多數國家考試維持年年考的頻率、考期也相當固定。但郵政特考得等郵局缺額多才會舉辦，而只要考試簡章一出來，三個月內便會舉辦考試。周子超表示，不少考生會等簡章出來才開始備考。但他是兼職考生、無法像全職考生可以專注讀書，必須早做準備。

時間有限，周子超每天輪流看五科，均勻分配時間，每天五科都要看到 。他認為，固定看同一科會疲憊，分散時間搭配看，學習效果更好。他認為郵差筆試最關鍵的是交通罰則與相關時事，比方沒戴安全帽要罰多少錢等，建議考生要熟讀。而法規中的「應」和「得」差一字、意思便完全不同，是常見的陷阱題，建議考生要看清楚。

考郵差，面試的重要性不亞於筆試。周子超認為，考官緣和體魄是拿面試高分的關鍵。考生回復問題要有自信，即使體魄不足，也可以靠自信加分。

體能測驗也是考郵差跟其他國家考試很不同的地方。周子超表示，考生必須揹著30公斤的郵包折返跑，一趟跑5公尺，要過關必須跑十趟以上。因此，考生必須有重訓的基礎、讓手臂有力氣扛起沙包。他平常就會買握力機，把自己手臂的肌肉練出來。

許多考生等筆試過了才開始準備體能測驗。周子超認為這樣太晚，建議筆試和體能測驗一起準備。備考一年期間，他固定時間作重訓、舉啞鈴，看電視時也會按握力機，練基本的抓舉和握力。他認為，「讀書和運動並重」，也能平衡備考期間的身心狀態。 表格 表格

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