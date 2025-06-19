快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

聽新聞
0:00 / 0:00

連鐵飯碗都缺工！考試院：今年高普考增列1,656名 總計要徵6,815名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為公家機關鐵飯碗示意圖。圖／AI生成
圖為公家機關鐵飯碗示意圖。圖／AI生成

全台各行各業大缺工，連鐵飯碗公務員也缺工。考試院院會19日通過，2025年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1,656名，以符用人機關實需。

考試院表示，這項考試原公告需用名額為5,159名（高考三級3,199名、普考1,960名）。因各機關尚有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處彙整後再次提報缺額，增列需用名額計1,656名（高考三級1,122名、普考534名），連同原公告需用名額，本項考試需用名額總計6,815名（高考三級4,321名，普考2,494名）。

考試院補充，公務人員高普考試預訂於2025年7月4日（星期五）至8日（星期二）舉行，關於各類科增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢，並請報考的民眾踴躍應試。

高考 考試院

延伸閱讀

考試院會通過 今年高普考需用名額增至6815名

稻農改種蓮花打造城市夏日美景 收成期卻遇缺工困境

服務業缺工銀髮族求職難 嘉義就服助婦女當照服員獲獎勵金

百年「荔枝王」老樹不畏逆境天氣豐收 老農卻為採收缺工發愁

相關新聞

連鐵飯碗都缺工！考試院：今年高普考增列1,656名 總計要徵6,815名

全台各行各業大缺工，連鐵飯碗公務員也缺工。考試院院會19日通過，2025年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額...

海外工科碩士被「這條件」吸引 想考台灣公務員…網勸退：已經沒了

多數人都希望自己在校學習的專業可以在相關產業獲得發展，但也有人畢業後從事的工作和所學無關。一名在海外讀工科碩士的網友發文表示返台後想考公職，希望網友們可以提供建議，卻被不少人勸阻。

學霸才考得上公職？網友熱議「難度差異大」：重點是用功

公職穩定但是競爭激烈，部分類科錄取率甚至只有個位數，在備考時需要花費大量時間和心力，卻不一定能上岸，非常考驗考生的讀書能力和抗壓能力，讓一名網友好奇詢問考上公務員的是不是都學霸？引起討論。

公職也可以比坐辦公室自由！找到貴人他三個月考上圓夢

陳麒宏研究所落榜後，對於未來要做什麼非常迷惘。他畢業後到親戚公司上班，坐辦公室沒多久便覺得「悶住了」。之他聽聞長輩在郵局...

公務員最大優勢沒了！他不解仍一堆人考 網點出重要特性：零風險

公務員常因終身俸這項福利被稱為「鐵飯碗」，然而制度取消加上其他行業薪資逐漸調整，鐵飯碗光環如今黯然失色。一名網友在PTT指出，多數公務員月薪僅三、四萬，如果人發到台北根本不能生活，貼文發布後吸引網友熱議。

她想考國考被勸阻…弟曝公務員福利只贏這1項 過來人點頭：別想不開

以往公務員被視為「鐵飯碗」，也因此不少人挑戰拚國考。有一名女網友很羨慕在捷運上班的弟弟，甚至打算轉職考公務員，卻被弟弟勸退。弟弟告訴她公務員只有「工作穩定」這個優點，其他都不如民間企業，貼文引起不少過來人點頭認同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。