考試院會通過 今年高普考需用名額增至6815名
今年公務人員高等考試三級考試暨普通考試需用名額原為5159名，但因各機關尚有用人需求，考試院會今天討論、通過增列需用名額1656名，整體增至6815名。
考試院上午透過新聞稿指出，這項考試原公告需用名額為5159名，但因各機關尚有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處彙整後再次提報缺額，增列需用名額計1656名，整體需用名額為6815名，其中高考三級4321名、普考2494名。
考試院說，公務人員高等考試三級考試暨普通考試7月4日至8日舉行，各類科詳細增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢。
【文教熱話題】
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 已讓出博愛座仍被砲轟！國一生被婦人罵到啜泣 校長：會給他正能量
▪ 正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言