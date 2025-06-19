考試院會通過 今年高普考需用名額增至6815名

多數人都希望自己在校學習的專業可以在相關產業獲得發展，但也有人畢業後從事的工作和所學無關。一名在海外讀工科碩士的網友發文表示返台後想考公職，希望網友們可以提供建議，卻被不少人勸阻。

2025-06-19 12:32