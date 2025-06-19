海外工科碩士被「這條件」吸引 想考台灣公務員…網勸退：已經沒了

多數人都希望自己在校學習的專業可以在相關產業獲得發展，但也有人畢業後從事的工作和所學無關。一名在海外讀工科碩士的網友發文表示返台後想考公職，希望網友們可以提供建議，卻被不少人勸阻。

一名網友在Dcard發文，表示自己大學畢業後曾在科技業工作過兩年，現在在海外讀工科碩士，預計明年下半年畢業。由於原PO之前在科技業工作的經驗不是很好，留學期間重新思考人生目標後，希望對台灣社會有貢獻，加上覺得台灣公職有穩定退休金，便想轉換跑道回來考公務員，並把自己的背景條件和目前考慮的公職類別PO出來，希望網友可以給點建議。

不少人對於原PO有優秀背景卻想走公職急忙勸阻，「都留學了別回來進公職，那環境根本是在糟蹋人才」、「別開玩笑了，我在公職加班比科技業還多，而且專業完全不受尊重，官大學問大，有夠噁心的環境」、「科技業香多了，不要糟蹋自己」、「有能力的人不會進公職，千萬別進來這個地獄」。

不過也不少人認真幫忙分析，「語文能力好，建議外交特考」、「考國營職員，你的學歷會被重點培養」、「國際教育英語組，駐外的薪水算一算，記得是台灣同職等的二倍，還是更多來著？不駐外也可在國際教育司辦國際教育事務，領一般高考的薪水」、「想要有意義能貢獻社會的工作，體能好英語也好，感覺調特調工組最適合…但要不輪班不加班那就無法了」。

至於原PO考慮條件之一的穩定退休金，不少人也提醒，「沒有穩定退休金啊」、「退休金制度已經沒有終生制了，目前是確定提撥制，領完就沒了喔」。

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