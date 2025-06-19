學霸才考得上公職？網友熱議「難度差異大」：重點是用功

公職穩定但是競爭激烈，部分類科錄取率甚至只有個位數，在備考時需要花費大量時間和心力，卻不一定能上岸，非常考驗考生的讀書能力和抗壓能力，讓一名網友好奇詢問考上公務員的是不是都學霸？引起討論。

一名網友在Dcard發文表示，自己對公職和升學考試讀書沒什麼概念，但看到公職行政類科要看那麼多書，錄取率只有個位數，「考上的感覺就算學霸了吧」，但又看到補習班和一些留言都說行政類科沒什麼專業，路人也很好入手，讓他感到有點矛盾。

多數網友不太認同「考上公務員=學霸」的論點，「不是喔 ，普通人而已，只是比較用功」、「學霸不會來當公務員，考上的只能算是平民中的霸主」、「學霸不一定，但大多數都是上大學後還肯認真讀書的人」。

不過也有人認為能考上的人還是有料的，「考得上高考就有考上專業證照與技師的實力，大學畢業就考得上證照或技師的沒多少，大多數人是研究所期間或畢業後考，以大學生程度來說能考上的就大約是系排前10，算是學霸」、「對，尤其高考公務員，只要考上的那個程度、在那個相關科系，基本上都是系上前5沒問題」。

也有人指出公務員範圍廣，不是考上哪種類型都可以稱得上學霸，「是不是學霸很難一概而論，公務員的種類很多，從純選擇題的初考五等到律師司法官外交官調查官等等，難度範圍相差很大」。

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