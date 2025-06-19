學霸才考得上公職？網友熱議「難度差異大」：重點是用功
公職穩定但是競爭激烈，部分類科錄取率甚至只有個位數，在備考時需要花費大量時間和心力，卻不一定能上岸，非常考驗考生的讀書能力和抗壓能力，讓一名網友好奇詢問考上公務員的是不是都學霸？引起討論。
一名網友在Dcard發文表示，自己對公職和升學考試讀書沒什麼概念，但看到公職行政類科要看那麼多書，錄取率只有個位數，「考上的感覺就算學霸了吧」，但又看到補習班和一些留言都說行政類科沒什麼專業，路人也很好入手，讓他感到有點矛盾。
多數網友不太認同「考上公務員=學霸」的論點，「不是喔 ，普通人而已，只是比較用功」、「學霸不會來當公務員，考上的只能算是平民中的霸主」、「學霸不一定，但大多數都是上大學後還肯認真讀書的人」。
不過也有人認為能考上的人還是有料的，「考得上高考就有考上專業證照與技師的實力，大學畢業就考得上證照或技師的沒多少，大多數人是研究所期間或畢業後考，以大學生程度來說能考上的就大約是系排前10，算是學霸」、「對，尤其高考公務員，只要考上的那個程度、在那個相關科系，基本上都是系上前5沒問題」。
也有人指出公務員範圍廣，不是考上哪種類型都可以稱得上學霸，「是不是學霸很難一概而論，公務員的種類很多，從純選擇題的初考五等到律師司法官外交官調查官等等，難度範圍相差很大」。
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 已讓出博愛座仍被砲轟！國一生被婦人罵到啜泣 校長：會給他正能量
▪ 正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言