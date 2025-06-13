拒絕困守辦公室 花3個月考上郵差

陳麒宏研究所落榜後，對未來要做什麼非常迷惘，聽聞長輩在郵局工作到退休，認為是穩定的工作，比較自由、也能獨立作業。因此在退伍後，全心投入郵政特考，準備三個多月便順利考上中華郵政的外勤郵遞，也就是郵差。

身為全職考生，陳麒宏每天早上到數位學院看視訊課程，晚餐後則上公職王的題庫系統刷歷屆試題，刷到一看題目就知道答案。他背誦法規題型的祕訣是記清關鍵字，交通法規像如罰金部分，會特別把金額寫到筆記本上，再用橡皮擦塗掉，反覆默寫加深記憶力。

郵遞業務的二試包含面試以及體能測驗。陳麒宏說，要先把自傳跟自我介紹擬好，由於口試委員的題目大多來自自傳，內容須避免誇大不實。

體能測驗是當郵差的重要關卡，考生要在一分鐘內搬運卅公斤的郵袋，測驗其可搬運的次數。陳麒宏便到田裡挖卅二公斤的土、裝在飼料袋裡練習搬運，飼料袋比郵袋難搬，如果飼料袋都能克服了，郵袋更是輕而易舉。

陳麒宏建議，平時就要做肌耐力跟肌力訓練，如慢跑或深蹲，但建議考前三天就不要練習，讓肌肉恢復。

準備考試的這三個月，陳麒宏每天都得面對法條、刷題及源源不絕出現的新知識，資訊帶來的焦慮感讓他想一度放棄讀書。還好有家人與戰友支持，讓他重拾信心再戰，找到身邊的貴人，也是他給考生的良心建議。

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