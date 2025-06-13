公職也可以比坐辦公室自由！找到貴人他三個月考上圓夢

陳麒宏研究所落榜後，對於未來要做什麼非常迷惘。他畢業後到親戚公司上班，坐辦公室沒多久便覺得「悶住了」。之他聽聞長輩在郵局工作到退休，認為這是一個相當穩定的工作、而且可以在辦公室外跑來跑去，比較自由、也能獨立作業。退伍之後，他全心全力投入郵政特考，準備三個多月便順利考上中華郵政的外勤郵遞，也就是郵差。

身為全職考生，陳麒宏每天早上到數位學院看視訊課程。為了避免閱讀疲勞，他每45分鐘便會休息15分鐘。晚餐後則上公職王的題庫系統刷歷屆試題，為了訓練考試的速度，他會刷題目刷到一看題目就知道答案。

陳麒宏背誦法規題型的秘訣是記清關鍵字，交通法規像如罰金部分，他會特別把金額寫到筆記本上，再用橡皮擦塗掉，如此反覆進行默寫加深記憶力，對於初學者要讀法規有很大的幫助，

郵遞業務的二試包含面試以及體能測驗。談到準備面試，陳麒宏表示要先把自傳跟自我介紹擬好。而口試委員的題目大多來自自傳，內容必須避免誇大不實、要用自身經驗鋪陳，最好有實際例子增加可信度。而為了避免面試過程緊張，他會頻繁地做口試模擬，如練習自我介紹一分鐘內的問答題目。回答考官問題時，建議考生先想清楚怎麼回答不會被抓漏洞，記得面帶笑容、三位面試官眼神都要照顧到。

體能測驗是當郵差的重要關卡，考生在一分鐘內搬運30公斤的郵袋，測驗其可搬運的次數。陳麒宏備考的秘訣是到田裡挖32公斤的土、裝在飼料袋裡練習搬運。他認為飼料袋比郵袋難搬，如果飼料袋都能克服了，郵袋更是輕而易舉。除了搬郵袋，考場還要注意郵袋的擺放位置、以及鞋子的止滑度。

陳麒宏建議考前就要做肌耐力的訓練，如慢跑或深蹲。但建議考前3天就不要練習，讓肌肉恢復。訓練過後的飲食也是很重要的，多一些蛋白質與適當的碳水化合物，會讓身體復原更快速。

準備考試的這三個月，陳麒宏每天都得面對法條跟刷題、以及源源不絕出現的新知識，資訊帶來的焦慮感讓他一度想放棄讀書。還好有家人與戰友給予支持，讓他重拾信心再戰，「雖然考試的過程是跟自己奮鬥，但身邊有樂於協助你的人，何嘗不是你的貴人呢？」 找到身邊的貴人，也是他給考生的良心建議。 圖／聯合報提供 圖／聯合報提供

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