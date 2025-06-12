公務員最大優勢沒了！他不解仍一堆人考 網點出重要特性：零風險

公務員過去因有終身俸這項福利被稱為「鐵飯碗」，然而制度變更加上其他行業薪資逐漸調整，鐵飯碗光環如今已黯然失色。一名網友在PTT指出，多數公務員月薪僅3、4萬，如果分發到台北根本不能生活，貼文發布後吸引網友熱議。

原PO表示公務人員曾號稱「鐵飯碗」，有國民旅遊卡可刷、買房貸款利息較低、小孩念書補助等優勢，更重要的是有「終身俸」，退休後所得替代率高。如今最吸引人的終身俸拿掉了，所以錄取率一年比一年高。不過最重要的福利已經沒了，他不懂為什麼大家還要搶破頭進入公職，明明通過初等考試薪水一個月僅3萬出頭。

貼文下方許多網友認為公務員今不如昔，「考太久頭鐵的人，頭都洗一半了不考不行」、「現在考公務員很丟臉」、「比便利商店還低階，以後會剩一堆+9在考」、「初等3萬初內外面隨便找都比這個高吧」、「現在公職飯碗不好當，看單位，有些業務量很重，加班也沒加班費」、「很多是回去重考刷單位的，反正去外面求職別人也不太想收」。

但也有網友提到公務員仍具優勢之處，「軍人薪水不錯，退休也比一般公務員好」、「台灣有一半以上領中位數薪資以下的人還是會覺得公職不錯呀」、「一年病事假特休假很多倒是真的」、「如果可以接受完全躺平，公職是最佳選擇」、「高考一進去就5萬5，又多保障」、「不會失業，基本保障終身，就是零風險的低利投資」。

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