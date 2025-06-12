快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

公務員最大優勢沒了！他不解仍一堆人考 網點出重要特性：零風險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友納悶，公務員失去終身俸吸引力大不如前，卻仍有許多人在考。 示意圖／ingimage
一名網友納悶，公務員失去終身俸吸引力大不如前，卻仍有許多人在考。 示意圖／ingimage

公務員過去因有終身俸這項福利被稱為「鐵飯碗」，然而制度變更加上其他行業薪資逐漸調整，鐵飯碗光環如今已黯然失色。一名網友在PTT指出，多數公務員月薪僅3、4萬，如果分發到台北根本不能生活，貼文發布後吸引網友熱議。

原PO表示公務人員曾號稱「鐵飯碗」，有國民旅遊卡可刷、買房貸款利息較低、小孩念書補助等優勢，更重要的是有「終身俸」，退休後所得替代率高。如今最吸引人的終身俸拿掉了，所以錄取率一年比一年高。不過最重要的福利已經沒了，他不懂為什麼大家還要搶破頭進入公職，明明通過初等考試薪水一個月僅3萬出頭。

貼文下方許多網友認為公務員今不如昔，「考太久頭鐵的人，頭都洗一半了不考不行」、「現在考公務員很丟臉」、「比便利商店還低階，以後會剩一堆+9在考」、「初等3萬初內外面隨便找都比這個高吧」、「現在公職飯碗不好當，看單位，有些業務量很重，加班也沒加班費」、「很多是回去重考刷單位的，反正去外面求職別人也不太想收」。

但也有網友提到公務員仍具優勢之處，「軍人薪水不錯，退休也比一般公務員好」、「台灣有一半以上領中位數薪資以下的人還是會覺得公職不錯呀」、「一年病事假特休假很多倒是真的」、「如果可以接受完全躺平，公職是最佳選擇」、「高考一進去就5萬5，又多保障」、「不會失業，基本保障終身，就是零風險的低利投資」。

高考 軍人 薪資 考公職 所得替代率 國民旅遊卡 公務員

延伸閱讀

飯後吃水果是「自以為健康」！營養師揭食用黃金時機：吸收力滿點

午休、下班老被佔用10分鐘！新人做2周喊辭：同事為何「那麼奴」

當學生較幸福？工程師反喊「出社會好快樂」：摸魚也能領高薪

剛約看房就被攔截！他震驚「新北租屋超搶手」 過來人嘆：漲價仍秒殺

相關新聞

公務員最大優勢沒了！他不解仍一堆人考 網點出重要特性：零風險

公務員常因終身俸這項福利被稱為「鐵飯碗」，然而制度取消加上其他行業薪資逐漸調整，鐵飯碗光環如今黯然失色。一名網友在PTT指出，多數公務員月薪僅三、四萬，如果人發到台北根本不能生活，貼文發布後吸引網友熱議。

她想考國考被勸阻…弟曝公務員福利只贏這1項 過來人點頭：別想不開

以往公務員被視為「鐵飯碗」，也因此不少人挑戰拚國考。有一名女網友很羨慕在捷運上班的弟弟，甚至打算轉職考公務員，卻被弟弟勸退。弟弟告訴她公務員只有「工作穩定」這個優點，其他都不如民間企業，貼文引起不少過來人點頭認同。

考試院高階文官飛躍方案 遴選錄取率僅36.8%

考試院今天舉行第14屆第22次會議，保訓會以「高階文官培訓飛躍方案114年訓練報名及遴選作業辦理情形」為題進行專題報告，...

新北國小幼園教甄開缺541人 4359人報名錄取率12.4%

新北市114學年度國小暨幼兒園教師甄選今在南山高中等5校登場，共4359名考生報名，今年度開出正式教師缺額541名，錄取...

用最後的筆記本應戰 她準備半年一次考上文化行政狀元

郭偉慈台大中文系畢業後，只花了6個月當全職考生備考，一次就考上地方特考，還是文化行政的狀元。分析自己的好成績，她認為除了...

沒空念書！公職考生憂備考再+365 過來人分享時間管理秘訣：長短非重點

公職是不少人夢想的鐵飯碗，但不是每個人都可以當全職考生專注備考。一名兼職考生對於念書時間不夠感到焦慮，便詢問網友該怎麼面對，對此網友們建議善用零碎時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。