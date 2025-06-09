全民英檢25週年 公益講座分享AI應用於學英語
由語言訓練測驗中心（LTTC）研發辦理的「全民英檢」（GEPT）邁入第25週年，語測中心推活動網站，8月起於各地辦公益講座，分享AI（人工智慧）工具於英語學習與教學應用方式。
LTTC發布新聞稿表示，GEPT於2000年推出後，累計服務超過1000萬人次，將啟動國際論壇、頒獎茶會及公益講座等系列慶祝活動。
LTTC執行長李欣穎表示，GEPT是英語教育重要輔助工具，近年不斷優化測驗品質與數位服務，從「GEPT聽診室」到「全民英檢i學網」，運用AI與數據分析，提供個人化診斷回饋。
LTTC於11日在台北君悅酒店辦國際論壇，邀英國、美國與加拿大等語言測驗專家，探討語言評量最新發展趨勢，討論GEPT未來研究與發展方向，緊密接軌國際。
另外，LTTC於13日在國立台灣大學校總區鄭江樓舉行「全民英檢終身學習楷模頒獎典禮暨感恩茶會」，表揚從初級挑戰到高級並取得4張合格證書的代表，歷年取得GEPT4張合格證書者超過200人，將邀17名代表參加。
LTTC表示，25週年活動網站（https://gept25.lttc.org.tw/）上線，提供人物專訪、企業串聯、MBTI學習風格測試、動畫與每月抽獎等，邀民眾關注。
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