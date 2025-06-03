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她想考國考被勸阻…弟曝公務員福利只贏這1項 過來人點頭：別想不開

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO羨慕在捷運上班的弟弟，甚至考慮轉換跑道考公務員，但卻被弟弟勸退。示意圖／AI生成
原PO羨慕在捷運上班的弟弟，甚至考慮轉換跑道考公務員，但卻被弟弟勸退。示意圖／AI生成

以往公務員被視為「鐵飯碗」，也因此不少人挑戰拚國考。有一名女網友很羨慕在捷運上班的弟弟，甚至打算轉職考公務員，卻被弟弟勸退。弟弟告訴她公務員只有「工作穩定」這個優點，其他都不如民間企業，貼文引起不少過來人點頭認同。

這名女網友在Dcard發文表示，自己目前在一家食品業龍頭公司擔任作業員，雖然福利打趴其他家食品廠，但她看到在捷運工程處當科員的弟弟，不僅薪水高，每年還有國旅卡可使用，不禁也想轉換跑道當公務員。只不過弟弟知道後卻勸退她這個想法，並表示原PO目前的工作福利好，有生日禮金和三節獎金，雖然薪水不高，但努力賺說不定以後也會有百萬收入。

弟弟說民間企業勞工加班超過上限，公司要給付員工加班費，雇主也要提撥工資6%到勞工的退休金帳戶裡，反觀公務員要看單位有沒有生日禮金或三節，加班還有上限規定以及6%要從員工薪水扣，因此公務員唯一贏過民間企業的就只有「工作穩定」而已。弟弟表示自己當公務員不會待到退休，之後會去應徵民間企業的土木技師。

不少內行人相當認同弟弟的說法，「不要想不開，如果還年輕請繼續在外面打拚，公職請當中年想在職待到退休的最後選項」、「妳弟是對的，他是工程類薪水比較好都想跑了，很多禮金根本沒有，有也沒那麼多」、「國旅卡妳怎麼會覺得是福利啊？勸妳聽弟弟的，妳弟弟是好人」、「公務員的壓力比作業員大幾十倍」、「去公職、窮一生，妳弟是好人，聽不下去也沒輒」、「以前舊制退休金至少還比較多，新制後公務員除了穩定以外，其他條件都超級差」。

但也有網友持不同看法，「如果妳預計35歲後可能一事無成，那考公職是對的」、「首先還是要看妳目前的工作有無辦法升遷，如果只是底層作業員，那可以考慮轉考國營事業單位」、「公務員錢雖不多，但至少過得像人樣」、「要看跟什麼工作比，作業員跟公務員，我選公務員」。

雇主 勞工退休金 公務員

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