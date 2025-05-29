考試院高階文官飛躍方案 遴選錄取率僅36.8%

考試院今天舉行第14屆第22次會議，保訓會以「高階文官培訓飛躍方案114年訓練報名及遴選作業辦理情形」為題進行專題報告，說明本年度高階飛躍方案報名遴選制度推動成果與未來精進方向，期落實嚴謹選訓，以培育國家高階治理人才。

保訓會主委兼國家文官學院院長蔡秀涓指出，今年中央及地方機關、產學界及民間團體共計報名76人，經過書面複審及評鑑中心法評測後，擇優錄取28人，錄取率不到4成，僅36.8%，為近5年最低，顯見高階文官均十分重視參與本項訓練機會。

飛躍方案遴選方式除書面複審外，並運用評鑑中心法，透過擬真的公務情境演練，評估每位參加者的核心職能，聚焦選拔具高潛力的優秀公務人才。保訓會亦導入數位工具，簡化遴選作業流程，展現數位治理於人才培育的應用效益，未來將持續不斷精進，打造更加系統化、精準化且具前瞻性的遴選機制。

114年度飛躍方案結合國家重大產業領域，延聘臺北榮總陳威明院長及中華航空高星潢董事長等8位高階管理者擔任業師，加深政府與民間的跨域交流，讓政策執行能更加接地氣。此外，為協助受訓人員應對公務管理挑戰，特別安排「主管領導哲學」、「跨世代領導技巧」及「衝突管理與溝通藝術」系列主題課程，全面強化公務領導力。本年更將與比利時聯邦政策與支助公共服務部（Federal Public Service Policy and Support）合作辦理國外研習，預計8月前往參訪當地政府機關與民間機構，進行國家重要政策交流，針對數位治理、能源轉型、人工智慧、循環經濟及永續發展等議題深度探討。

考試院長周弘憲及與會考試委員等，肯定保訓會在高階文官報名及遴選制度上的創新作為，篩選出高潛力人才施予發展性訓練，為其未來陞任更高階職務做好充分準備，以厚植行政體系的韌性與創新動能，提升國家治理效能。

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