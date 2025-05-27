經濟部：自來水技術人員招考 8月23日筆試測驗
經濟部27日表示，因應自來水事業單位需求，經濟部114年全國性自來水事業技術人員考驗，規劃辦理筆試測驗一次及證照審查二梯次；相關簡章已於5月22日公告。
經濟部指出，今年自來水事業技術人員考驗筆試測驗日期訂於8月23日（星期六），並將自7月7日10時起至7月17日17時止開放網路報名，寄送相關報名表件資料以7月18日17時前郵戳為憑。
筆試測驗當天上午10點30分至12點10分考專業科，13點30分至14點50分考共同科，預定榜示日期為9月30日，筆試地點在弘光科技大學（台中市沙鹿區臺灣大道六段1018號）。
證照審查第一梯次訂於6月9日10時起至7月17日17時止開放網路報名，寄送相關報名表件資料以7月18日17時前郵戳為憑；第二梯次訂於8月25日10時起至10月2日17時止開放網路報名，寄送相關報名表件資料以10月3日17時前郵戳為憑，證照審查預定榜示日期分別為9月30日及11月15日二次放榜，歡迎已取得相關專業證照的應考人把握機會報名參加。
報名費採多元繳費方式，應考人於報名系統列印繳費單後，可直接在四大超商繳費或ATM轉帳，提供方便的繳費選項。
如有報名筆試或換證需求，請依公告之114年度考驗簡章辦理。考驗簡章及相關附件，請上考驗網站查詢。
網址：https://waterexam.hk.edu.tw/，服務專線電話：(04)2631-9645。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 快來對解答！114年國中教育會考 5科完整試題與解答一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言