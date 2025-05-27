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經濟部：自來水技術人員招考 8月23日筆試測驗

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部27日表示，因應自來水事業單位需求，經濟部114年全國性自來水事業技術人員考驗，規劃辦理筆試測驗一次及證照審查二梯次；相關簡章已於5月22日公告。

經濟部指出，今年自來水事業技術人員考驗筆試測驗日期訂於8月23日（星期六），並將自7月7日10時起至7月17日17時止開放網路報名，寄送相關報名表件資料以7月18日17時前郵戳為憑。

筆試測驗當天上午10點30分至12點10分考專業科，13點30分至14點50分考共同科，預定榜示日期為9月30日，筆試地點在弘光科技大學（台中市沙鹿區臺灣大道六段1018號）。

證照審查第一梯次訂於6月9日10時起至7月17日17時止開放網路報名，寄送相關報名表件資料以7月18日17時前郵戳為憑；第二梯次訂於8月25日10時起至10月2日17時止開放網路報名，寄送相關報名表件資料以10月3日17時前郵戳為憑，證照審查預定榜示日期分別為9月30日及11月15日二次放榜，歡迎已取得相關專業證照的應考人把握機會報名參加。

報名費採多元繳費方式，應考人於報名系統列印繳費單後，可直接在四大超商繳費或ATM轉帳，提供方便的繳費選項。

如有報名筆試或換證需求，請依公告之114年度考驗簡章辦理。考驗簡章及相關附件，請上考驗網站查詢。

網址：https://waterexam.hk.edu.tw/，服務專線電話：(04)2631-9645。

經濟部 放榜

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