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114年國安與移民特考增列需用名額36名 總計達225名

中央社／ 台北22日電

考試院院會今天通過，因應用人機關業務需要，民國114年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試增列需用名額36名，總計達225名。

考試院透過新聞稿表示，這2項考試原公告需用名額為189名，因國家安全局及內政部移民署仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額36名，包括國安特考增列4名（三等考試3名、五等考試1名）、移民特考增列32名（三等考試26名、四等考試6名）。

考試院說，再加上原公告需用名額189名，使這2項考試需用名額總計達225名，其中國安特考80名（三等考試49名、五等考試31名）、移民特考145名（二等考試6名、三等考試101名、四等考試38名）。

考試院表示，這2項考試預訂於6月14至15日舉行第一試筆試，針對各類科增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢。

考試院 移民署 國安

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