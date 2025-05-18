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新北國小幼園教甄開缺541人 4359人報名錄取率12.4%
新北市114學年度國小暨幼兒園教師甄選今在南山高中等5校登場，共4359名考生報名，今年度開出正式教師缺額541名，錄取率12.4%。
教育局長張明文表示，新北歷年都是全國教師甄選開缺最多城市，今年再度釋出541名缺額，且今年特教與輔導類教師缺額高達152名，也是全國最多，顯示新北市對特殊教育及學生社會情緒學習高度關注與投入。
為吸引更多具備專業與多元專業的師資，新北市教甄機制持續優化錄取機制，包含英語文能力、學科知能加分、體育類獲全國運動會前3名優先及科展指導教師加分等設計，突顯新北對專業價值的重視。
除持續擴增正式教師教甄名額，教育局也與全國師培大學合作培育公費生，近五年陸續提列近百名公費生名額，優先媒合至偏遠區域或有高度師資需求的學校，實現城鄉教育均衡。
教育局指出，教甄初試成績將於5月20日下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統，初試成績複查請考生於5月21日上午9時至12時持應試通知單及成績複查申請表至新北市中和區自強國小申請複查。而初試錄取名單將於5月22日下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及自強國小網站首頁。
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