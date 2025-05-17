整理最重點資訊 6個月奪狀元

郭偉慈台大中文系畢業後，只花了六個月當全職考生備考，一次就考上地方特考，還是文化行政的狀元。分析自己的好成績，她認為除了是中文系本科之外，對藝術的興趣也是考上的關鍵。

她平常喜歡逛博物館、讀書讀累了也是靠逛博物館補充元氣，沒想到專業科目考了跟博物館有關的申論題，讓她答題得心應手。

郭偉慈大學畢業後，報名補習班的函授上課，隻身在台北準備考試，為了不怠惰，她選擇到不同的圖書館備考，意外發現，許多人桌上都擺著行政學，看來也是準備考公職的考生。許多陌生人一起在圖書館奮戰，讓她感到並不孤單。

郭偉慈花三個月把函授課程都看完，再用一個月準備法律，最後一個月狂刷考古題，每天練兩科的考古題、寫八題申論題，甚至還重回母校旁聽中國文學史，從頭打基礎。

談到備考祕訣，她認為，準備一本「最後的筆記本」，寫下自己最需要的重點資訊，進考場前拿出來重點溫習，是拿高分的關鍵。郭偉慈還會對自己「心戰喊話」，答題時「說服自己這個答案是對的」。她表示，對自己有信心，寫申論題時下筆就會有如神、靈感源源不絕。

郭偉慈認為，備考文化行政不能死讀書，還要關心時事與觀察身邊事物。此次文化人類學，要考生用人類學分析運動的文化，剛好郭偉慈的媽媽跑馬拉松，她便善用母親的例子作答。