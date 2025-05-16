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用最後的筆記本應戰 她準備半年一次考上文化行政狀元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
郭偉慈。圖／郭偉慈提供
郭偉慈。圖／郭偉慈提供

郭偉慈台大中文系畢業後，只花了6個月當全職考生備考，一次就考上地方特考，還是文化行政的狀元。分析自己的好成績，她認為除了是中文系本科系之外，對藝術的興趣也是考上的關鍵。她平常喜歡逛博物館、讀書讀累了也是靠逛博物館補充元氣。沒想到專業科目考了跟博物館有關的申論題，讓她答題得心應手。

郭偉慈念大二時，姐姐通過教甄考上國小老師，她受到啟發，毅然決定走上公職之路。大學畢業後，因為不確定自己會在台北或故鄉台南備考，她選擇報名補習班的函授、透過觀看影片上課。

回想這六個月的備考，郭偉慈認為最大的挑戰是「孤獨」。隻身在台北準備考試，除了晚上有室友陪她聊天，絕大部分時間都是一個人讀書、一個人生活。為了不讓自己怠惰，郭偉慈選擇到各個不同的圖書館備考讀書，意外發現，許多人桌上都擺著行政學，看來也是準備考公職的考生。在圖書館裡許多陌生人一起奮戰，讓她感到自己並不孤單。

只有六個月時間準備，郭偉慈一開始便先安排好每天閱讀函授的進度，花三個月就把函授的課程都看完。最後一個月她狂刷考古題，把最近三年高考普考的考古題刷過一遍。每天練兩科的考古題、寫八題申論題。她甚至善用母校資源、還重回母校旁聽中國文學史，幫自己從頭打基礎。

談到備考秘訣，她認為為自己準備一本「最後的筆記本」，是拿高分的關鍵。她發現許多考生很少準備筆記本，在考場時都在看課本，但課本資訊太多，還不如平常就準備一本筆記，寫下自己最需要的重點資訊，進考場前拿出來重點溫習。郭偉慈自己準備的是名詞解釋筆記本，以藝術概論為例，她考前整理羅列印象派畫家的資訊、寫入筆記。

郭偉慈還會對自己「心戰喊話」，答題時「說服自己這個答案是對的」。她表示，對自己有信心，寫申論題時下筆就會有如神、靈感源源不絕。

郭偉慈認為，備考文化行政不能死讀書，還要關心時事與觀察身邊事物。此次考試的文化人類學，要考生用人類學分析運動的文化，剛好郭偉慈的媽媽跑馬拉松，她便善用母親的例子作答。她平常喜歡逛博物館，備考期間仍保持每十天就要去逛博物館的藝術習慣，而考題恰巧出現富邦、奇美博物館舉辦國際展覽等相關考題，她意外「猜題」成功。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

圖書館 奇美博物館 考古

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