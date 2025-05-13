沒空念書！公職考生憂備考再+365 過來人分享時間管理秘訣：長短非重點

公職是不少人夢想的鐵飯碗，但不是每個人都可以當全職考生專注備考。一名兼職考生對於念書時間不夠感到焦慮，便詢問網友該怎麼面對，對此網友們建議善用零碎時間。

一名網友在Dcard發文表示，自己想考公職，但目前是兼職考生，也需要花時間陪伴家人，「無法整天讀書，擔心自己可能又要+365」，忍不住詢問網友都怎麼面對時間不夠的問題。

不少網友指出時間多寡並不是重點，而是自己有沒有吸收，建議原PO善用零碎時間，「真想考上的人連做家事都會背法條，睡覺前都會背，陪家人也能背」、「真的有心念書，零碎時間也是可以好好利用的，像我有要準備法科的，偶爾有空檔就會看看這種補習班免費的資源，去更新一些時事資訊」「用更有效率的短課加速吧，總複習啊，或如果申論弱就題庫班」。

也有人分享自己的經驗，「下班後回到家立刻用餐、洗澡、睡覺，凌晨2點起床讀書到7點，上班時間利用午休1~1.5H讀書。以上，上榜2次，供參」、「兼職考生就是利用零碎時間讀書，以前兼職一個月上18-20天左右，下班後、週末（我也是週末陪家人，但不會24小時黏在一起）擠出來的時間就是妳的讀書時間」、「說實在的，認真念三個小時好過摸東摸西讀八小時，但妳會想這些是正常的，因為我自己也是兼職考生，我是在學校當公務人員的職代，平常有空就看看自己的書，回家讀個三小時，也是希望自己今年能上榜」。