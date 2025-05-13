快訊

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

沒空念書！公職考生憂備考再+365 過來人分享時間管理秘訣：長短非重點

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

公職是不少人夢想的鐵飯碗，但不是每個人都可以當全職考生專注備考。一名兼職考生對於念書時間不夠感到焦慮，便詢問網友該怎麼面對，對此網友們建議善用零碎時間。

一名網友在Dcard發文表示，自己想考公職，但目前是兼職考生，也需要花時間陪伴家人，「無法整天讀書，擔心自己可能又要+365」，忍不住詢問網友都怎麼面對時間不夠的問題。

不少網友指出時間多寡並不是重點，而是自己有沒有吸收，建議原PO善用零碎時間，「真想考上的人連做家事都會背法條，睡覺前都會背，陪家人也能背」、「真的有心念書，零碎時間也是可以好好利用的，像我有要準備法科的，偶爾有空檔就會看看這種補習班免費的資源，去更新一些時事資訊」「用更有效率的短課加速吧，總複習啊，或如果申論弱就題庫班」。

也有人分享自己的經驗，「下班後回到家立刻用餐、洗澡、睡覺，凌晨2點起床讀書到7點，上班時間利用午休1~1.5H讀書。以上，上榜2次，供參」、「兼職考生就是利用零碎時間讀書，以前兼職一個月上18-20天左右，下班後、週末（我也是週末陪家人，但不會24小時黏在一起）擠出來的時間就是妳的讀書時間」、「說實在的，認真念三個小時好過摸東摸西讀八小時，但妳會想這些是正常的，因為我自己也是兼職考生，我是在學校當公務人員的職代，平常有空就看看自己的書，回家讀個三小時，也是希望自己今年能上榜」。

公務員 考公職

延伸閱讀

「考公職翻轉貧窮」引論戰 過來人揭4困境：出事基層被推去賠償

錢多事少爽缺！領高考薪水做初考業務 公務員分享躺平絕招引質疑

書記官錄取率高值得考嗎？網一面倒狂勸退 推這單位「薪水高又有門面」

學測考爆要接受繁星嗎？高中生不想分科 網狂勸：重考前先處理這問題

相關新聞

沒空念書！公職考生憂備考再+365 過來人分享時間管理秘訣：長短非重點

公職是不少人夢想的鐵飯碗，但不是每個人都可以當全職考生專注備考。一名兼職考生對於念書時間不夠感到焦慮，便詢問網友該怎麼面對，對此網友們建議善用零碎時間。

避免踩進陷阱！考前做一事練「踩地雷」能力 她無心插柳考上公職狀元

林育淇原本是為了考記帳士證照上補習班，備考時順便報名地方特考的財稅行政，沒想到不但記帳士的證照到手，財稅行政竟也意外上榜...

書記官錄取率高值得考嗎？網一面倒狂勸退 推這單位「薪水高又有門面」

公職門檻高但薪水穩定，每年不少人擠破頭都想捧上這個鐵飯碗。一名網友想考書記官，希望可以藉此進入司法圈，但又看網路說書記官工作很辛苦，因此有點猶豫，發文詢問後得到一面倒的答覆。

錢多事少爽缺！領高考薪水做初考業務 公務員分享躺平絕招引質疑

公職人員考試有分高考、普考、初考等類別，薪資也有所不同，高考和初考的起薪相差2萬多，但是竟然有人做著初考的工作，卻可以領接近高考科員的薪水，引發網友好奇。

錄取率8.96％！中華郵政1113名職缺 破千名碩博士搶考

中華郵政釋出1113名職缺，各類職階人員起首月薪突破4萬元，起薪最高約5.5萬元，今天舉辦筆試，吸引逾1.5萬人報名，其...

中華郵政招募新血 第1關筆試萬人報名、到考率8成

中華郵政公司今天舉行114年職階人員甄試第1試，報名人數約1萬5000餘人，平均到考率為80.62%，第2試口試、體能測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。