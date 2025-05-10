首屆植物診療師考試8月舉行 13日起受理報名

建立專業植物健康服務體系，農業部今天表示，考試院已發布植物診療師考試規則，首屆考試預計13日起受理報名，歡迎符合資格民眾踴躍報名應試。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞稿指出，「植物診療師法」去年8月7日公布施行，考試院也已於4月15日訂定「專門職業及技術人員高等考試植物診療師考試規則」，首屆考試預訂於13至22日間受理報名，並在8月15日至17日間辦理。

防檢署指出，這屆植物診療師考試是該職類首次舉辦，應考資格為中華民國國民經公立或立案的私立專科以上學校或符合教育部採認規定國外專科以上學校植物醫學（暨安全農業）、植物保護（技術）、植物病蟲害、昆蟲、植物病理（與微生物）、農藝、農園生產（技術）、園藝（暨景觀、暨生物技術）、農業化學、土壤（環境）科學、森林（環境暨資源、暨自然資源、暨自然保育、資源管理、資源技術）、林業（暨自然資源）研究、自然資源、農業科技、（智慧暨）精緻農業等系、所、科、組、學位學程畢業，領有畢業證書者。

至於考試科目共6科，都採筆試、測驗式題型，包含植物病害診斷鑑定與防治學、植物蟲害診斷鑑定與防治學、植物生理及生理障礙診斷與治療學、植物栽培管理及土壤與肥料學、農藥藥理與應用學及植物有害生物綜合管理學。

防檢署說，通過國家考試選拔的專業植物診療師，將可提供農民客製化田間病蟲害及栽培障礙診斷服務，強化作物健康管理，同時協助政府即時監控及通報新興植物疫情，落實農業防疫與食安源頭控管。

防檢署強調，面對氣候變遷與食安挑戰，植物診療師將成為協助農民精準用藥、減少化學農藥依賴、推動農業永續發展的重要推手，歡迎符合資格相關科系畢業社會新鮮人、民眾與從業人員把握機會，取得專業認證，加入守護作物健康與糧食安全的行列。