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考前做一事練踩地雷能力 她無心插柳考上公職狀元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林育淇。圖／林育淇提供。
林育淇。圖／林育淇提供。

林育淇原本是為了考記帳士證照上補習班，備考時順便報名地方特考的財稅行政，沒想到不但記帳士的證照到手，財稅行政竟也意外上榜、還是花蓮區的狀元。她認為自己的備考秘訣是抱持平常心，就連應考時進食的食物都抱持平常心。她看過考生考試時大魚大肉、或是餓著肚子應考，效果適得其反。

林育淇畢業於聖母醫護專科管理學校資訊管理科，畢業後順利找到工作，但對記帳士有興趣。長達五、六年的時間，她一邊工作一邊唸書準備考科，以平常心踏上考公職這條路。

有一年半的時間，林育淇報名補習班，跟著老師上課的節奏讀書。她利用下班時間到補習班上課，上完課之後再花半個小時畫重點做筆記、消化上課的內容，休假時則在家中自己整理筆記。林育淇認為，考生應該自己做一本筆記，加強自己的觀念和架構，考前兩個月看筆記重點 。

最後衝刺時刻，林育淇認為刷考古題是備考關鍵。她分析，考題的陷阱都很像，刷考古題可以訓練自己「踩地雷」的能力，培養發現題目陷阱的敏感度。她運用最後兩個月刷完10年考古題 ，計算自己寫考卷的時間，看自己花在那一類的題目較久。找到以後， 狂刷這些需要更多時間思考的考題類型，增加考試的速度。

歸結自己的考試經驗，林育淇認為「平常心」最重要。她建議考生，不只生活與讀書要保持平常心，就連進食也要保持平常心—三餐正常吃、還要吃平常的食物。考生平常就要訓練自己的抗壓性，不要擔心緊張自己考不上，太緊張應考的敏感度會下降、容易誤踩陷阱。

上考場時的「平常心」更是重要。林育淇建議考生，當天的三餐要吃平常的食物—不要大魚大肉、也不要什麼都不吃。她曾看到考生上考場前吃飯糰，考試時緊張到嘔吐。

考財稅行政必須帶計算機上考場。 林育淇建議考生多帶一台計算機，免得考試時突然失靈 。她提醒考生計算機的機型必須符合考場規定，避免被沒收。

圖／聯合報提供
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考古 補習 計算機

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