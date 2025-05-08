114年身心障礙人員特考增列名額 共達203名

「考公職為了就是翻轉窮困的家庭錯了嗎？」一名男網友在論壇如此質問，他觀察到，很常看到有人對公職表達不滿，對此他直言，自己出身於單親家庭，且家中也沒提供過金援，夢想當公務員就是為了翻轉貧窮。貼文引起過來人留言，直言當公務員可能面臨：身體狀況愈來愈差、賠償與懲處、與長官和民眾等人應對狀況、薪水無法反映付出的努力等問題；不過也有網友支持原PO。

2025-05-02 20:37