114年身心障礙人員特考增列名額 共達203名
考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額29名，連同原公告及第1次增列需用名額共203名，為身心障礙者提供更多擔任公職機會。
考試院透過新聞稿說明，這項考試原公告需用名額為110名，第1次增列需用名額64名，合計174名，其中三等考試38名、四等考試68名、五等考試68名；但因機關仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額29名，其中三等考試4名、四等考試9名、五等考試16名。
考試院指出，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，本項考試需用名額總計203名，包括三等考試42名、四等考試77名、五等考試84名。
考試院表示，本項考試已於4月19日至20日舉行完畢，預訂6月11日榜示，針對各類科增列需用名額情形，可以上考選部官方網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言