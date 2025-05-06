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書記官錄取率高值得考嗎？網一面倒狂勸退 推這單位「薪水高又有門面」

聯合新聞網／ 綜合報導
書記官示意圖。圖／ingimage
書記官示意圖。圖／ingimage

公職門檻高但薪水穩定，每年不少人擠破頭都想捧上這個鐵飯碗。一名網友想考書記官，希望可以藉此進入司法圈，但又看網路說書記官工作很辛苦，因此有點猶豫，發文詢問後得到一面倒的答覆。

一名網友在Dcard詢問，看到書記官缺額多、錄取率高、薪水不錯、滿三年可以考司法官，讓想轉職公務員的她有點心動，女子表示自己不是法律相關科系畢業，目前工作一年多，預計備考書記官，但是看網路上都說書記官很辛苦、會一直加班，希望有相關經驗的前輩可以分享。

對此網友們一面倒，勸原PO不要踏進來，「真的不推，除非你名次很前面，不然中後分到地雷法院的機率很高，剛到職時每天加班到9點的路過」、「真心建議不要考書記官，缺多是有理由的，我朋友在台北每天忙到9點多，星期六還加班，重點還不能報（有上限，但多的是潛規則），如果對司法有興趣，真心推薦考調查局，以後要調其他縣市也相對方便，更重要的是薪水更高又有門面」、「錄取率高就代表離開的人多，人力就會一直處在不穩定的狀況，所以要承擔的案件數就會很多，就看你能不能接受。還有這幾年很多案件，書記官都會被當作背黑鍋的首選，所以若是從事這份工作，要特別注意保護自己」。

也有人針對原PO心動的其中一點「滿三年可以考司法官」表示，可以直接補學歷去考就好，沒必要浪費時間當書記官，也有人直言很多名校科班都考不上司法官，非科班考上的更是極少數，「抱著考司法官的夢想進來，最大的可能是幹書記官幹到瘋掉卻連官長都升不了」。

公務員 書記官 考公職 調查局

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