錢多事少爽缺！領高考薪水做初考業務 公務員分享躺平絕招引質疑

公職人員考試有分高考、普考、初考等類別，薪資也有所不同，高考和初考的起薪相差2萬多，但是竟然有人做著初考的工作，卻可以領接近高考科員的薪水，引發網友好奇。

一名網友在Dcard分享，自己110年考上高考，3年後因為工作量太多想轉調，發現原單位委任登記桌的同仁準備退休，因此有釋放初等考缺，原PO默默準備半年後考上了，志願也選了原單位，「之後揭曉的時候，同事都傻眼了」。

原PO分享，現在他的本俸一樣是領薦任的薪水，只是專業加給變少，但工作量真的少了很多，主要就是做登記桌收發的業務，並推薦也想當錢多事少的公務員，可以像他一樣先考高考再考初考，「至於初考是爽缺還是屎缺就要看運氣」。

不少人羨慕原PO，「那你們單位還不錯欸，不會因為你原本就在那裡任職而叫你佔初考缺繼續做高考事」、「真好，我前單位登記桌都是法人執行委辦計畫的派駐人員，根本不可能讓公務員做」；也有人質疑這種做法，「那也只能說你當下運氣好，機關有照職務列等高低來安排工作，更多是低等當高階用的，再說未來能一直爽下去嗎？不一定吧」、「直接降調不是更快，幹嘛再考一次？」、「你知道業務是隨時可以變動嗎？長官是流水的，要你去哪就去哪」。

有人疑惑原PO這樣的薪水到底是怎麼算的，對此原PO在留言回應，「跟人事確認過了，本俸真的是領委五年功！變成書記的本俸變多我以為考績下來後升級的關係，沒想到是本俸直接領委五年功俸的關係」。