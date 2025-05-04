錄取率8.96％！中華郵政1113名職缺 破千名碩博士搶考
中華郵政釋出1113名職缺，各類職階人員起首月薪突破4萬元，起薪最高約5.5萬元，今天舉辦筆試，吸引逾1.5萬人報名，其中碩、博士學歷者高達1100多人，錄取率為8.96％。
中華郵政今年公開甄選職階人員，正取1113名，各類職階人員起首月薪突破4萬，櫃台業務等5項類科月薪4萬440元；郵遞業務及運輸業務等2項類科月薪4萬1750元；一般金融等28項類科月薪4萬5180元；法務等11項類科月薪5萬5625元。
中華郵政表示，職階人員招募今舉辦筆試，於台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦，報名人數約1萬5000餘人。
第一節總到考人數為1萬2416人，平均到考率為80.62％，預計平均錄取率約8.96％，與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於2022年的6.75％及2023年的5％。
中華郵政指出，這次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有1100餘人，人數與2023年相近，但考生是否能進入第二試或錄取，仍視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。
根據規畫，筆試成績將於今年6月19日公告，第二試口試、體能測驗將於6月28、29日於台北舉辦，榜示日期為114年7月9日，錄取人員主要是為遞補明年7月前預期人力退休所遺職缺。
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