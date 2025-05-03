114公立高中教師甄選 6452人報名預計1323人進入複試

教育部辦理「114學年度公立高級中等學校教師甄選」，初試於今天上午在國立興大附農等8所學校登場，教育部表示，今年共6452人完成報名，預計1323人可進入複試。

教育部表示，今年有100所國立學校、45所直轄市、縣市立學校及1所法務部所屬學校，共計146所學校委託教育部辦理教師甄選，合計58類科、541個缺額。

本次甄試採網路報名、上傳報名資料送審方式，經統計共6452人完成報名手續，初試實際到考人數5831人、缺考621人，到考率90.38%，缺考率9.62 %，預計進入複試人數1323人。

國教署表示，依受託甄選簡章規定，初試試題及答案於考試結束後即已上網公告，應考人如對試題答案有疑義，可於5月3日中午12時起至晚上12時止，依簡章規定向試務承辦單位線上提出試題疑義申請。參加複試人員名單將於5月23日下午5時後公告於國教署網站。