「考公職翻轉貧窮」引論戰 過來人揭4困境：出事基層被推去賠償

「考公職為了就是翻轉窮困的家庭錯了嗎？」一名男網友在論壇如此質問，他觀察到，很常看到有人對公職表達不滿，對此他直言，自己出身於單親家庭，且家中也沒提供過金援，夢想當公務員就是為了翻轉貧窮。貼文引起過來人留言，直言當公務員可能面臨：身體狀況愈來愈差、賠償與懲處、與長官和民眾等人應對狀況、薪水無法反映付出的努力等問題；不過也有網友支持原PO。

原PO在Dcard以「真的好想上榜，不是反串」為題發文表示，很常在滑Dcard時看到對公職不滿的心聲，他對此不滿地說，「都沒有想過有些人真的很想考上嗎？」並呼籲網友將心比心，體諒窮過、苦過的人的心情，原PO也認為這些表達不滿的人是「身在福中不知福」，他更稱，若公務員身分能移轉，他必定第一個報名。

對於原PO「想靠公職翻轉窮困家庭」，有網友點出公務員薪水其實不高，「我最近來爬文也才知道公務員現在這麼忙，現在看了薪水再對照雙北的物價高漲」、「公務員薪水在雙北真的很低XDD」、「雖然不知道原PO的考試目標是什麼，不過大多公職的薪資不高，能翻轉一個家庭的公職非常少啊」、「高考1個月才有5萬多，還要扣公保跟退撫，萬一分發台北市1個月租金都接近2萬，再加北市生活費，1個月就算能存2萬，是要翻轉什麼人生？」、「看房價，雙北公職跟乞丐差不多」。

也有人透露公務員面臨的其他問題，「考上後，只有考上的那一刻是爽的，剩下的日子也很現實。考上公職不是考上而已，而是要面對民眾、同事、長官等等的問題，這才是為什麼會有上述言論的原因」、「那些垃圾單位裡面的主管，根本不配被尊重」、「表達不滿有時候是希望更好，而不是機關亂搞，出事讓同仁面對國賠和懲處；作業要符合法律和比例原則」、「可惜實務上許多出事把基層或菜鳥推出去刑罰跟賠償，連補償也是」、「綁約在外地、半年試用期、第一年沒特休等，公職對新人極度不友善」、「我賺到的錢都變成醫藥費了」、「對呀，覺得身體越來越差了」。

有網友則對原PO的夢想表示理解，「我懂你，我家裡也很窮，學費都繳不起，大學除了上課就是打工，完全沒有休息的一天，做過很多累又低薪的工作，考上公職後月入5萬、年收70萬，對我來說已經很滿足了」、「真的，我懂！其實考公職只為了求得安穩的工作」、「懂你的心情，求一份穩定跟正常工時薪資確實是一種幸福沒錯」、「公職其實就是普通人當中比較好的選擇」。