調查局114年調查人員特考 自即日起至5/8止受理報名
法務部調查局臺中市調查處29日表示，114年調查人員特考將於8月初舉行第一階段的筆試作業，並自即日起截至5月8日止受理報名；歡迎符合條件、對調查工作充滿熱忱的有志青年踴躍報考。
今年調查員特考依往例分三試舉行，第一試為筆試，第二試為體能測驗，第三試為口試；筆試錄取者進入體能測驗、達到及格標準者挺進口試；筆試訂於8月9日、10日兩天，分別在分臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮、臺東舉行。
至於報名資格方面，凡是中華民國國民，年齡在18歲以上、30歲以下，無依法不得應國家考試之情事，並具以下資格之一者：
公立或依法立案之私立獨立學院以上學校，或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所學位學程畢業得有證書者；經高等考試或相當高等考試之特種考試及格者；經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者；經高等檢定考試及格者。
調查員特考一律採網路報名，有興趣的民眾可以登入考選部國家考試網路報名資訊系統查詢報名(網址：https://register.moex.gov.tw；https://register.moex2.nat.gov.tw)。
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