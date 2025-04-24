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外交特考等4考試9月6日起舉行 民航特考減應試專業科目

中央社／ 台北24日電
考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等4項考試第一試9月6日至9月8日舉行。圖／聯合報系資料照片
考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等4項考試第一試9月6日至9月8日舉行。圖／聯合報系資料照片

考試院會今天通過，民國114年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試等4項考試第一試9月6日至9月8日舉行。其中民航人員特考有較大變革，包括減列各科別應試專業科目等。

考試院透過新聞稿表示，這4項考試，除了原住民族特考筆試分設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區舉行外，其餘考試及原住民族特考四等考試法警類科第二試，都在台北考區舉行。

針對各考試類科組別及暫定需用名額，考試院指出，外交人員特考方面，三等考試設外交領事人員類科英文組一等10組別計46名、四等考試設外交行政人員類科行政組計4名，合計50名；國經人員特考，三等考試設國際經濟商務人員類科英文組等4組別共11名。

考試院說明，民航人員特考部分，三等考試設飛航管制、航務管理、飛航檢查及適航檢查等4科別計44名；原住民族特考，三等考試設一般行政等17類科計66名、四等考試設一般行政等16類科計66名、五等考試設一般行政等3類科計7名，合計139名。

考試院強調，114年起民航人員特考有較大變革，為配合用人機關選才需要，在應試專業科目部分，飛航管制科別由5科調整為4科；航務管理、飛航檢查及適航檢查等3科別都由5科調整為3科。

考試院解釋，在第二試口試成績占比部分，飛航管制科別維持占總成績20%；航務管理科別由10%提高為20%；飛航檢查及適航檢查科別都由10%提高為30%，這2科別口試方式由英語個別口試調整為中文個別口試。

考試院補充，這4項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、體格檢查及標準，依照各考試規則等規定辦理，相關資訊將自5月12日起載明於應考須知，並預訂於5月28日至6月6日透過國家考試網路報名資訊系統受理報名。

考試院

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