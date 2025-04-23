離職考公職？她月領6萬8想換跑道 過來人搖頭曝選「這」更好

公職在不少人心中有著「鐵飯碗」的印象，吸引許多民眾報考。近日，一名女網友在Dcard表示，她今年35歲，擔心自己未來會被公司裁員，因此考慮轉換跑道報考公職，但不確定是否要現在直接離職，希望透過發文聽取其他前輩的意見。

原PO透露，現年35歲的她長相普通，每月領著6萬8千元的薪水，擔心自己變老以後，會被公司裁員或公司被併掉，因此想嘗試報考公職。她指出，自己目前有兩個打算，「1、繼續做，先存錢：如果真的被裁員，再考也不遲，2、果斷離職：先去考，累積年資」。文章最後原PO也強調，她並非反串，是真心在為自己的未來煩惱，「所以想上來問各位前輩的意見」。

貼文底下，部分網友則認為原PO可以等被開除後再考慮考公職，「裁員再考，公務員薪水低沒有累積年資的必要」、「薪水6萬8想考公職…公職新制連高考都實領不到5萬，為啥不等哪天真的被裁再來考慮？」、「68000幹嘛考公職啊？被開除再說啊」。

還有過來人建議原PO考國營，「不要浪費妳的勞保年資，請考國營事業，公務人員考試就算了吧」、「繼續做，然後轉戰國營，不要來公職了，相較之下公職已經沒半點優勢」、「我覺得妳可以邊工作邊準備誒，然後準備國營就好。高普競爭激烈，cp值低」、「請考國營對妳比較好」。